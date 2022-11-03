Отцу и тренеру известных футболистов посвятили барельеф в Барнауле

На здании барнаульской спортшколы 3 ноября открыли барельеф и мемориальную доску, посвященную Геннадию Ивановичу Смертину, сообщают на официальном сайте города.

Дата открытия выбрана не случайно, народному тренеру исполнилось бы 83 года.

Расположить барельеф изначально планировалось с торца дома на Сулиме, где Геннадий Иванович прожил всю жизнь.

По итогу выбор остановили на здании СШОР А. Смертина и сочли, что такое решение носит символичный характер, ведь всю свою жизнь тренер посвятил футболу и работе с детьми.

Автором барельефа стал Николай Ерохин — дядя четырехкратного чемпиона России в составе петербургского «Зенита» Александра Ерохина. К его воспитанию приложил руку Геннадий Иванович.

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