Отцу и тренеру известных футболистов посвятили барельеф в Барнауле

Дата открытия выбрана не случайно, народному тренеру исполнилось бы 83 года.
Расположить барельеф изначально планировалось с торца дома на Сулиме, где Геннадий Иванович прожил всю жизнь.
По итогу выбор остановили на здании СШОР А. Смертина и сочли, что такое решение носит символичный характер, ведь всю свою жизнь тренер посвятил футболу и работе с детьми.
Автором барельефа стал Николай Ерохин — дядя четырехкратного чемпиона России в составе петербургского «Зенита» Александра Ерохина. К его воспитанию приложил руку Геннадий Иванович.
Ранее «живые» и «мертвые». Последняя история о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут.