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Спорт

Отцу и тренеру известных футболистов посвятили барельеф в Барнауле

На здании барнаульской спортшколы 3 ноября открыли барельеф и мемориальную доску, посвященную Геннадию Ивановичу Смертину, сообщают на официальном сайте города.

Барельеф, посвященный Геннадию Смертину.
Барельеф, посвященный Геннадию Смертину.
Официальный сайт г.Барнаула.

Дата открытия выбрана не случайно, народному тренеру исполнилось бы 83 года.

Расположить барельеф изначально планировалось с торца дома на Сулиме, где Геннадий Иванович прожил всю жизнь.

По итогу выбор остановили на здании СШОР А. Смертина и сочли, что такое решение носит символичный характер, ведь всю свою жизнь тренер посвятил футболу и работе с детьми.

Автором барельефа стал Николай Ерохин — дядя четырехкратного чемпиона России в составе петербургского «Зенита» Александра Ерохина. К его воспитанию приложил руку Геннадий Иванович.

Ранее «живые» и «мертвые». Последняя история о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут.

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