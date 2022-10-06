7 октября
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Жизнь

«Живые» и «мертвые». Последняя история о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут

В этой «главе» altapress.ru поговорил со скульптором и художником по металлу Эдуардом Добровольским об относительно современных памятниках, которые сейчас стоят на городских улицах, но нравятся не всем. Культуролог и специалист Государственного художественного музея Алтайского края Лидия Рыжова также оценила их удачность. Итак, быль третья: «Они есть».

Памятник Виктору Цою.
Памятник Виктору Цою.
altapress.ru.

Особо отметим, что речь идет лишь о качестве художественного воплощения, а не о том, чему памятники посвящены. Наверное, никому не нужно объяснять, что каждая из тем — важна.

Первую и вторую часть проекта можно прочесть тут и тут.

Жертвам политических репрессий

Проект Прокопия Щетинина.
Скульптор — Анатолий Щетинин.

Эдуард Добровольский:

— Сын осуществил идею отца. Интересный художник. Правда, больше живописец, чем скульптор — он на него даже не учился. Удалось — я должен просто ему поклониться. Есть небольшие недочеты, но у кого их нет? В большой работе нужно учитывать каждую мелочь.

Эта идея жила очень давно, человек к этому шел и сделал практически все за свои деньги — а это недешево. Слава богу, что памятник есть — он напрашивается там, место хорошее. Немноголюдное, правда, хоть и находится от пешеходной Мало-Тобольской.

Памятник жертвам политических репрессий.
Памятник жертвам политических репрессий.
altapress.ru.
Памятник жертвам политических репрессий.
Памятник жертвам политических репрессий.
altapress.ru.

Лидия Рыжова:

— Художественная ценность монументальной скульптуры можно оценить по уровню работы автора с формой, материалом и его фактурой, пространством, а также по умению применить им свои знания пластической анатомии. Профессиональные скульпторы Прокопий Щетинин («Жертвам политических репрессий»), Олег Закоморный («Первым переселенцам на Алтай») грамотно работают с пропорциями человеческого тела, учитывают зрительное искажение фигур в зависимости от их удаленности от зрителя, добиваются портретного сходства и ощущения естественности позы и выражения лиц.

Памятник Василию Шукшину

Скульптор — Николай Звонков.

Эдуард Добровольский:

— Грустный. Я бы Шукшина изображал, опираясь на «До третьих петухов». Знал людей, которые с ним общались. Говорят, был удивительным человеком и ко многим вещам подходил с улыбкой. Это хотелось бы запечатлеть.

Памятник делался давно, когда проекты коллегиально рассматривал Союз художников. Согласование эскизов долго могло тянуться, годами. Это не как сейчас, когда заказчик сам договаривается с администрацией, которая и рада новым объектам. Вот из-за долгого и тяжелого подхода Шукшин, наверное, и грустный.

Памятник Василию Шукшину в Барнауле.
Памятник Василию Шукшину в Барнауле.
altapress.ru.

Лидия Рыжова:

— Николай Звонков пусть и не получал профильного образования, но его работу можно назвать удачной и благодаря характерной позе, и портретному сходству, и работе с пространством: писатель помещен на невысокий подиум и буквально находится «ближе к народу». Что касается портретного сходства, не обязательно быть специалистом, чтобы его оценить.

Памятник Виктору Цою

Скульптор — Михаил Кульгачев.

Эдуард Добровольский:

— Сначала с этой темой обратились ко мне. Не сошлись в цене — из металла делать дорого.

Обратились к Михаилу Алексеевичу. Солнце я, конечно, помог сделать. Памятник получился неплохой. Живой, интересный, с надрывом — таким и должен был. Никому не мешает, хорошо стоит.

Мне нравится, что он выполнен в движении. Хорошо подловили состояние. Облик действительно получился очень жизненный, скажем так. Оставляет эмоции.

Памятник Виктору Цою.
Памятник Виктору Цою.
altapress.ru.
Памятник Виктору Цою.
Памятник Виктору Цою.
altapress.ru.

Лидия Рыжова:

— Сильно воздействует на зрителя его сложная поза: музыкант изображен в момент наивысшего напряжения, глаз с трудом задерживается надолго на подобной форме.

Бюст Владимира Высоцкого

Скульптор — Николай Звонков.

Эдуард Добровольский:

— Сделан достаточно грубо, похож мало, живости, как у Цоя нет.

Когда я, допустим, делаю что-то подобное, пытаюсь найти фишку в человеке, сделать его в движении, чтобы была динамика. Тут лицо застывшее, непонятное. Должна быть песня — а ее нет.

Бюст Владимира Высоцкого.
Бюст Владимира Высоцкого.
altapress.ru.
Бюст Владимира Высоцкого.
Бюст Владимира Высоцкого.
altapress.ru.
Бюст Владимира Высоцкого.
Бюст Владимира Высоцкого.
altapress.ru.

Лидия Рыжова:

— Во взгляде музыканта нет узнаваемой тяжести.

Народному просветителю Алтая

Скульптор — Михаил Кульгачев.

Эдуард Добровольский:

— Видел на фотографии. Выглядит немного странно и грубовато — но это еще зависит от литья. Его у нас мало кто может сделать хорошо. Тут речь идет о качестве, это не значит, что нужно прорабатывать каждую пуговку.

При этом памятник живой, в движении. Но того человека я бы не назвал просветителем, конечно. С другой стороны, тема многогранная. О том, как ее воплотить, нужно думать не один день и даже не месяц.

Памятник народному просветителю Алтая.
Памятник народному просветителю Алтая.
altapress.ru.
Памятник народному просветителю Алтая.
Памятник народному просветителю Алтая.
altapress.ru.
Памятник народному просветителю Алтая.
Памятник народному просветителю Алтая.
altapress.ru.
Памятник народному просветителю Алтая.
Памятник народному просветителю Алтая.
altapress.ru.

Лидия Рыжова:

— Памятник не обязательно должен быть натуралистичен. Упрощение форм, условность уместна, когда речь идет об абстрактном образе, когда речь не идет о конкретном человеке, вроде того же «Народного просветителя» Михаила Кульгачева. В целом стоит обратить внимание на доминирование в монументальных памятниках образов «сильных телом или духом мужчин», что красноречиво говорит о идеалах и ценностях, бытующих в культуре сегодня.

Отдельно о стелах

Лидия Рыжова:

— Что касается памятных стел, они могут иметь весьма выразительную форму, активно менять своим присутствием пространство вокруг, однако в случае с перечисленными ниже памятниками мы не наблюдаем особых художественных экспериментов. Это стандартные ходы, задача которых — сподвигнуть прохожего поднять голову, выпрямиться и поместить факт (событие, сообщество, конкретного человека и т.д., то, чему посвящена стела) не просто физически выше, но и ценностно.

Простые формы должны контрастировать с природными: обычно это прямые и острые углы, линии, крупные детали. Пожалуй, самое удачное решение из перечисленных примеров у памятного знака в честь 75-летия освобождения Ленинграда. Его автор, архитектор Сергей Боженко, добился динамичности формы, оставил много пустого пространства внутри объема, и в прохожем этот импровизированный «вихрь» отзывается физически, вовлекая в себя. Чего не скажешь о других стелах, которые скорее подавляют прохожего, стоящего рядом, приносят своего рода дискомфорт.

Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда

Проект Сергея Боженко

Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда.
Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда.
altapress.ru.
Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда.
Памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда.
altapress.ru.

Эдуард Добровольский:

— Метроном, рупор… Символический памятник, без лишних деталей. Сделан интересно, выглядит неплохо. Очень хорошо выдержаны пропорции камней и символов: они не маленькие, прямо, как надо. Были бы больше — задавили бы постамент. В общем, достаточно вкусно сделано.

Защитникам правопорядка

Незавершенная работа Михаила Кульгачева

Защитникам правопорядка.
Защитникам правопорядка.
altapress.ru.

Эдуард Добровольский:

— Больной вопрос для Михаила Алексеевича. Он до сих пор бьется, чтобы доделать. Тема замечательная, но эта плита, как ее в народе назвали «крематорий», не очень хорошо смотрится.

Тем более она еще и за забором стоит: даже если бы Георгия Победоносца поставили на законно место, он оказался бы «за решеткой». Честно, я ожидал, что памятник завершат — подход был интересным, отличные эскизы. Но, увы…

Памятный знак Алексею Скурлатову

Проект Сергея Боженко

Памятный знак Алексею Скурлатову.
Памятный знак Алексею Скурлатову.
altapress.ru.
Памятный знак Алексею Скурлатову.
Памятный знак Алексею Скурлатову.
altapress.ru.

Эдуард Добровольский:

— Тут даже я участие принял: делал орден по эскизу, творчества в этом занятии не было. В памятнике меня немного напрягает габбро — камень, на котором выбито точками изображение. Зато дешево и быстро. Но было бы интереснее все-таки какой-то рельеф сделать. Он хорошо бы сочетался с медным орденом, был бы в одном стиле. Камень неплохой, только высоты немного не хватает. Но вы попробуйте еще найти цельный.

Памятный знак поставили на деньги одного предпринимателя, и городу это обошлось бесплатно. Я думаю, неплохо получилось, украсило немного аллею.

Памятник эвакуированным заводам

Скульптор — Михаил Кульгачев.

Эдуард Добровольский:

— Вот здесь рельеф хорош. А георгиевская ленточка странная: тонкая, непонятная. В любом монументе все-таки должна быть масса, а в ней ее не хватает. Но что есть — то есть: Михаил Алексеевич скульптор, а не художник по металлу.

Интересное, конечно, решение монумент там поставить. На расстоянии в несколько шагов стоит другой памятник — Кире Баеву.

Переселенцам на Алтай

Скульптор — Олег Закоморный

Переселенцам на Алтай.
Переселенцам на Алтай.
altapress.ru.
Переселенцам на Алтай.
Переселенцам на Алтай.
altapress.ru.
Переселенцам на Алтай.
Переселенцам на Алтай.
altapress.ru.

Эдуард Добровольский:

— Неудивительно, что памятник нравится не всем: пропорции нарушены. Ребенок абсолютно другой, голова должна быть нормальной. Девочка непропорциональна даже этому большому сеятелю, к сожалению.

Еще я, наверное, против заднего плана — солнца, зелени, облаков. С пропорциональной девочкой объема и без этого было бы достаточно. К тому же, задник просто закрывает фасад музея и не дает рассмотреть памятник со всех сторон — это не совсем хорошо. Круглая скульптура должна быть круглой, ее не нужно совмещать с плоскостью.

А вот качество памятника отличное — литье сделано просто замечательно. Но не думаю, что только из-за этого с ним захочет кто-то фотографироваться.

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