Отсекая лишнее. Первая из трех историй о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут

Кажется, время работает по принципу скульптора Микеланджело Буонарроти — берет и отсекает «лишнее». В этом спецпроекте altapress.ru мы говорим о том, каким мог бы быть наш город, если бы памятники и скульптуры оставались на своих местах, задуманное осуществлялось, а спорное — так и оставалось на бумаге.

В этой части мы поговорим о барнаульских памятниках и скульптурах, которые по каким-то причинам исчезли со своих привычных мест.

Ленины , Сталины и все-все-все

Самый известный барнаульский Сталин стоял у кинотеатра «Родина», примерно с 1941 года. Если бы был не на высоком постаменте, то могло показаться, что этот гранитный товарищ выходит на проспект после сеанса какого-нибудь фильма. Например, «Ленин в Октябре».

При Хрущеве, по некоторым свидетельствам, памятник перенесли в нагорную часть, на территорию бывшего дома отдыха. После 1965 года его закопали. В 2008 году активисты даже проводили раскопки, пытаясь отыскать вождя, но безуспешно.

Видимо, закапывать Сталиных в городе было особой традицией. В 2017 году барнаулец Андрей Кузнецов откопал вождя в районе местной «Рублевки» на Горе — кусок бетона торчал прямо из земли.

«Я определил, что это галифе. Уже тогда была мысль: „Сталин!“. Обнаружились лицо, усы! Сталин!», — радостно делился находкой в телесюжете «Вестей» Кузнецов.

Другие монументы грозному вождю стояли и в парке Железнодорожников (ныне — площадь Победы), и перед ДК завода «Трансмаш», и в парке меланжевого комбината («Изумрудный»), и непосредственно у самого БМК. Есть городская легенда, что заводчане, по традиции втайне закопали отца народов под забором. Ищут закопанного Сталина и в парке «Изумрудный». Не вождь, а клад.

В общем, всех Иосифов Виссарионовичей по политическим причинам демонтировали в 50−60-е годы. Говорят, один из них стоял на площади Октября, где потом был памятник Ленину, а сейчас — памятник первым переселенцам. На это в своих книгах указывает писатель и журналист Анатолий Муравлев.

Документальных свидетельств, что этот памятник существовал, не нашел историк Данил Дегтярев. «Один старожил отчаянно мне доказывал, что не было. Да и фотографии ни одной нет», — отметил он.

Ленин на площади Октября. Михаил Хаустов. Ленин на площади Октября. Михаил Хаустов.

С бетонным Владимиром Лениным с площади Октября все проще, однако, и здесь без метаморфоз не обошлось. По некоторым свидетельствам, изначально его правая рука была вытянута вперед, по задумке авторов, указывая направление в далекое счастливое будущее. По факту же она указывала на недалекую, но не менее счастливую перспективу купить колбасу — на гастроном «под Шпилем». Чтобы унять насмешки, руку Ильичу опустили к животу.

В таком виде его, потом уже потрепанного, с бетонными рытвинами на голове, демонтировали в июне 2012 года и перенесли на территорию БКЖБИ № 2.

Ленин у КЖБИ. altapress.ru.

В 1991 году в Барнауле насчитывалось 14 памятников и бюстов Владимиру Ленину.

Еще бетонные и не очень Ильичи стояли у хлопчатобумажного комбината (гипермаркет «Алтай»), у старого речного вокзала (пересечение улиц Пушкина и Промышленной), у гимназии № 45, перед ДК «Трансмаш» (демонтировали еще в 50-х), в парке меланжевого комбината. Там же, образовывая острый большевицкий треугольник, находился памятник Сталину, а также Кирову.

Известно, что еще один памятник Кирову стоял в сквере бывшей Одигитриевской церкви. По словам Данила Дегтярева, к концу 1980-х годов он обветшал и готовился к реставрации. Но позже ужу не было надобности: с развалом СССР развалился и памятник.

Киров в парке БМК. vk.com/urbanhistory

Бюст «железного Феликса», который сейчас стоит у краевого управления ФСБ, до 2002 года следил за гражданами у главка МВД напротив кинотеатра «Россия».

Трогательную композицию «Ленин, Сталин и пионер» в 30-х годах прошлого века установили в сквере на площади Свободы. В 1956-м году ее демонтировали и унесли в подвал соседней школы. Спустя почти полвека скульптуру обнаружили не отягощенные коммунистической идеологией строители и выбросили на свалку. Такая версия исчезновения была напечатана в газете «Маркер-Экспресс».

Последний известный исчезнувший памятник Ленину стоял в Нагорном парке — был полностью разрушен в 2014 году. На его месте построен православный храм.

В начале 1990-х годов местная независимая телекомпания «ТВ Сибирь» сняла сюжет о работяге, который обезглавил бюст Ленина у вагоноремонтного завода. Материал мог бы быть документальным свидетельством исчезновения очередного Ильича, однако памятник восстановили, он стоит на прежнем месте. О далеком событии напоминает лишь скол на носу.

Не сносить ему головы

Кому точно не один раз сносили голову, так это бюсту Николая Ядринцева на его могиле в Нагорном парке.

Первоначально был выполнен в бронзе, пока в 1936 году его не переплавили на нужды Родины. В 1956 году памятник восстановили. Теперь бюст стал алюминиевым, выкрашенным под бронзу. Но в 1994 году его снова похитили на переплавку — буквально стащили голову с плеч.

Подумали-подумали и решили установить бетонный бюст. И — стратегическая ошибка: снова выкрасили под бронзу. Как в сказке, голову похитили в третий раз — в 2004 году. Снова пришлось восстанавливать.

Могила Н.М. Ядринцева на Нагорном кладбище. vk.com/official.barnaul

Красный фонарь

К 1927 году на месте братских могил (у кинотеатра «Родина») возвели монументальную композицию памяти борцов за Советскую власть. И она довольно сильно отличалась от той, что мы видим сегодня.

В центре монумента — четырехгранный столп, который венчал куб с рельефными изображениями серпа и молота. В нем был установлен световой фонарь, как символ неугасимой памяти о погибших героях. По сторонам от центрального столпа располагались два небольших светильника. У основания монумента была трибуна — тогда было принято проводить митинги у могил павших бойцов.

Памятник борцам за социализм образца 1927 года. Скан из книги «Архитектура Алтая». Памятник борцам за социализм образца 1927 года. Скан из книги «Архитектура Алтая».

До всего этого великолепия здесь было деревянное надгробие. После — привычный нам монумент авторства алтайского скульптора Владимира Добровольского.

В парке «Изумрудный» также был памятник расстрелянным борцам за власть Советов, но его, в отличие от вышеупомянутого монумента, не реконструировали. На его месте теперь стоит символический камень.

Парковые скульптуры и неожиданные бюсты

Несколько бюстов стояли на Социалистическом проспекте. Один из них — академика Ивана Павлова — у бывшей краевой поликлиники. Судя по фотографии, в 70-х годах он еще был на месте. Также в городе находился бюст Максима Горького.

Бюст Ивана Павлова на Социалистическом проспекте , 1970-е годы. vk.com/urbanhistory

Анатолий Муравлев в книге «Города-призраки» пишет, что в парке Железнодорожников стояли бюсты Петра Чайковского и Николая Гоголя. Установили их в 40-х годах XX века. Интересно, что Николай Васильевич стоял именно в этом парке, хотя, по словам Данила Дегтярева, память писателя еще до революции хотели увековечить на улице, названной в честь великого писателя.

К 1960-м эти бюсты исчезли — после многократных побелок личности классиков русской музыки и литературы уже трудно было узнать.

Что касается парковых скульптур, то в советские годы город буквально кишел ими. Гипс и бетон были всюду: во дворах школ, парках, у заводских проходных и на самих территориях предприятий. Как правило, это были безымянные пионеры-тимуровцы, передовики производства, спортсмены — в общем, привычные советские образы.

Скульптуры в парке БМК , 1950-е годы. vk.com/urbanhistory Скульптуры в парке БМК , 1950-е годы. vk.com/urbanhistory Скульптуры в парке БМК , 1950-е годы. vk.com/urbanhistory Скульптура в школьном дворе , 1990-е. Скан из книги «Архитектура Алтайского края».

Нередко встречались и животные. В парке Меланжевого комбината обитали скульптуры лося и орла на скале. Радовал гуляющих и фонтан «Цапля».

«Были фонтаны с дельфинами, фигурками детей, задуманные художественно, но не исполненные в достойных материалах, они быстро приобретали ветхий вид, вызывая ощущение унылости и заброшенности», — писала Тамара Степанская в книге «Архитектура Алтая».

К середине 1960-х годов большинство парковых скульптур, установленных в 40-е годы, пришли в негодность.

Были и деревянные скульптуры. Особенно интересна одна, описание которой нашел Анатолий Муравлев. Это деревянное изваяние «Памятник свободному труду», установленное в начале 1920 года на Нагорном кладбище. Выглядело оно, как фигура человека с распростертыми руками. В народе его звали «деревянным мужиком».

В парке Энергетиков (на Жилплощадке, у Дворца пионеров) стояла, подбоченясь, статуя цехового электрика. Скульптура цехового электрика , 1950-е. vk.com/urbanhistory

В скверике на Социалистическом проспекте находился памятный знак в честь полных кавалеров ордена Славы. Позже на этом месте долгое время стояла скамейка со скульптурой несчастного влюбленного авторства Эдуарда Добровольского. В 2012 году, после неоднократных вандальных покушений, металлического романтика посадили на скамейку и перенесли к аграрному университету.

«Помню забавную скульптуру у пересечения Партизанской и Ядринцева. Там, перед пивнушкой, была скульптура — Саид из „Белого солнца пустыни“, закопанный по горло в землю, а перед ним — товарищ с кружкой пива. Стояла лет 15 назад», — вспоминает Данил Дегтярев.

Умчавшийся олень и погибший Мамонтенок

На пересечении улицы Гоголя и Красноармейского проспекта стояла медная фигура оленя. Изначально он находился на Горе, в начале улицы Аванесова, и был перенесен при строительстве автомобильной развязки.

Олень с Красноармейского проспекта. altapress.ru. Олень с Красноармейского проспекта. altapress.ru. Олень с Красноармейского проспекта. altapress.ru. Олень с Красноармейского проспекта. altapress.ru.

И с Красноармейского олень бесследно исчез. Последняя новость о его судьбе датируется 2006 годом. Тогда «животное» пострадало от рук металлодобытчика. Ущерб оценили в 30 тыс. рублей и даже поймали злодея. Судя по всему, тогда фигуру убрали на реставрацию.

В 2018 году редакции altapress.ru в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула признались: они понятия не имеют, где теперь находится скульптура этого оленя.

Судьба же Мамонтенка с проспекта Ленина известна. Когда бетонный зверь начал разрушаться, его перевезли в сквер у Дворца химиков. Там он довольно быстро превратился в недобитого Терминатора: голова осыпалась, из-под бетонной «плоти» торчал металлический каркас, бивни были готовы вот-вот отвалиться. В 2018 году в администрации района решили, что он небезопасен и демонтировали останки.

Скульптура мамонтенка в Барнауле. barnaul.org Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Наталья Рекель vk.com/barneos22

Жизнь обнимающихся медвежат с пересечения Социалистического проспекта и Интернациональной улицы сложилась удачнее. В мэрии рассказывали, что фигура хранится в Горзеленхозе.

Был ли мальчик

Бронзовый мальчик-рыбак сидел прямо в середине пруда у кинотеатра «Алтай» на улице Аванесова. Его создал скульптор Прокопий Щетинин. Прототип — Андрей Кузнецов, ученик 60-й школы.

«Его сын попросил найти фотографии этой скульптуры, но все, что мне удалось разыскать, это единственный снимок, сделанный на рубеже 80−90-х годов», — рассказывает краевед Евгений Кучинев.

Скульптура мальчик-рыбак. Евгений Кучинев. Скульптура мальчик-рыбак. Евгений Кучинев. Скульптура мальчик-рыбак. Евгений Кучинев.

По словам историка, рядом с этим мальчиком нередко ловили карасей и вполне живые рыбаки, а зимой на пруду устраивали каток, и детвора кружилась на коньках вокруг бронзового сверстника.

В 90-е годы водоем, за которым перестали ухаживать, потихоньку превращался в болото. В 2001-м году его решили не спасать и просто засыпали. Самого рыбака Кучинев обнаружил у стен главного корпуса детского туберкулезного санатория, в сосновом бору.

Рыбак там заметно помрачнел, постарел и опечалился. Будто сам знает, что не на своем месте.

Скульптура мальчик-рыбак , 1980 год. Виктор Садчиков.

Судьба другого мальчика — с лошадкой — сложилась куда лучше. С пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина его перенесли в парк «Эдельвейс».

Недавняя потеря: в июле гигантский мотоцикл у «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир»: из-за недовольства жильцов. Полюбившийся арт-объект барнаульцы оплакивали на Красноармейском проспекте с венком, гробом и эпитафией.

Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова Хроника событий на пр. Красноармейском , 61 , где снесли гигантский мотоцикл Лада Шевкунова

Все это лишь крошечная часть изменений, которая произошла с памятниками, скульптурами и фигурами в Барнауле. Что еще осталось вне поля зрения и что еще ожидает привычные нам изваяния?

29 сентября выйдет следующая часть проекта, где мы поговорим о памятниках, которых нет. И не потому, что их перенесли в другое место или уничтожили вандалы. Это рассказ о том, что было когда-то задумано, но не создано.