Отсекая лишнее. Первая из трех историй о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут

В этой части мы поговорим о барнаульских памятниках и скульптурах, которые по каким-то причинам исчезли со своих привычных мест.
Ленины, Сталины и все-все-все
Самый известный барнаульский Сталин стоял у кинотеатра «Родина», примерно с 1941 года. Если бы был не на высоком постаменте, то могло показаться, что этот гранитный товарищ выходит на проспект после сеанса какого-нибудь фильма. Например, «Ленин в Октябре».
При Хрущеве, по некоторым свидетельствам, памятник перенесли в нагорную часть, на территорию бывшего дома отдыха. После 1965 года его закопали. В 2008 году активисты даже проводили раскопки, пытаясь отыскать вождя, но безуспешно.
Видимо, закапывать Сталиных в городе было особой традицией. В 2017 году барнаулец Андрей Кузнецов откопал вождя в районе местной «Рублевки» на Горе — кусок бетона торчал прямо из земли.
«Я определил, что это галифе. Уже тогда была мысль: „Сталин!“. Обнаружились лицо, усы! Сталин!», — радостно делился находкой в телесюжете «Вестей» Кузнецов.
Другие монументы грозному вождю стояли и в парке Железнодорожников (ныне — площадь Победы), и перед ДК завода «Трансмаш», и в парке меланжевого комбината («Изумрудный»), и непосредственно у самого БМК. Есть городская легенда, что заводчане, по традиции втайне закопали отца народов под забором. Ищут закопанного Сталина и в парке «Изумрудный». Не вождь, а клад.
В общем, всех Иосифов Виссарионовичей по политическим причинам демонтировали в 50−60-е годы. Говорят, один из них стоял на площади Октября, где потом был памятник Ленину, а сейчас — памятник первым переселенцам. На это в своих книгах указывает писатель и журналист Анатолий Муравлев.
Документальных свидетельств, что этот памятник существовал, не нашел историк Данил Дегтярев. «Один старожил отчаянно мне доказывал, что не было. Да и фотографии ни одной нет», — отметил он.
С бетонным Владимиром Лениным с площади Октября все проще, однако, и здесь без метаморфоз не обошлось. По некоторым свидетельствам, изначально его правая рука была вытянута вперед, по задумке авторов, указывая направление в далекое счастливое будущее. По факту же она указывала на недалекую, но не менее счастливую перспективу купить колбасу — на гастроном «под Шпилем». Чтобы унять насмешки, руку Ильичу опустили к животу.
В таком виде его, потом уже потрепанного, с бетонными рытвинами на голове, демонтировали в июне 2012 года и перенесли на территорию БКЖБИ № 2.
В 1991 году в Барнауле насчитывалось 14 памятников и бюстов Владимиру Ленину.
Еще бетонные и не очень Ильичи стояли у хлопчатобумажного комбината (гипермаркет «Алтай»), у старого речного вокзала (пересечение улиц Пушкина и Промышленной), у гимназии № 45, перед ДК «Трансмаш» (демонтировали еще в 50-х), в парке меланжевого комбината. Там же, образовывая острый большевицкий треугольник, находился памятник Сталину, а также Кирову.
Известно, что еще один памятник Кирову стоял в сквере бывшей Одигитриевской церкви. По словам Данила Дегтярева, к концу 1980-х годов он обветшал и готовился к реставрации. Но позже ужу не было надобности: с развалом СССР развалился и памятник.
Бюст «железного Феликса», который сейчас стоит у краевого управления ФСБ, до 2002 года следил за гражданами у главка МВД напротив кинотеатра «Россия».
Трогательную композицию «Ленин, Сталин и пионер» в 30-х годах прошлого века установили в сквере на площади Свободы. В 1956-м году ее демонтировали и унесли в подвал соседней школы. Спустя почти полвека скульптуру обнаружили не отягощенные коммунистической идеологией строители и выбросили на свалку. Такая версия исчезновения была напечатана в газете «Маркер-Экспресс».
Последний известный исчезнувший памятник Ленину стоял в Нагорном парке — был полностью разрушен в 2014 году. На его месте построен православный храм.
В начале 1990-х годов местная независимая телекомпания «ТВ Сибирь» сняла сюжет о работяге, который обезглавил бюст Ленина у вагоноремонтного завода. Материал мог бы быть документальным свидетельством исчезновения очередного Ильича, однако памятник восстановили, он стоит на прежнем месте. О далеком событии напоминает лишь скол на носу.
Не сносить ему головы
Кому точно не один раз сносили голову, так это бюсту Николая Ядринцева на его могиле в Нагорном парке.
Первоначально был выполнен в бронзе, пока в 1936 году его не переплавили на нужды Родины. В 1956 году памятник восстановили. Теперь бюст стал алюминиевым, выкрашенным под бронзу. Но в 1994 году его снова похитили на переплавку — буквально стащили голову с плеч.
Подумали-подумали и решили установить бетонный бюст. И — стратегическая ошибка: снова выкрасили под бронзу. Как в сказке, голову похитили в третий раз — в 2004 году. Снова пришлось восстанавливать.
Красный фонарь
К 1927 году на месте братских могил (у кинотеатра «Родина») возвели монументальную композицию памяти борцов за Советскую власть. И она довольно сильно отличалась от той, что мы видим сегодня.
В центре монумента — четырехгранный столп, который венчал куб с рельефными изображениями серпа и молота. В нем был установлен световой фонарь, как символ неугасимой памяти о погибших героях. По сторонам от центрального столпа располагались два небольших светильника. У основания монумента была трибуна — тогда было принято проводить митинги у могил павших бойцов.
До всего этого великолепия здесь было деревянное надгробие. После — привычный нам монумент авторства алтайского скульптора Владимира Добровольского.
В парке «Изумрудный» также был памятник расстрелянным борцам за власть Советов, но его, в отличие от вышеупомянутого монумента, не реконструировали. На его месте теперь стоит символический камень.
Парковые скульптуры и неожиданные бюсты
Несколько бюстов стояли на Социалистическом проспекте. Один из них — академика Ивана Павлова — у бывшей краевой поликлиники. Судя по фотографии, в 70-х годах он еще был на месте. Также в городе находился бюст Максима Горького.
Анатолий Муравлев в книге «Города-призраки» пишет, что в парке Железнодорожников стояли бюсты Петра Чайковского и Николая Гоголя. Установили их в 40-х годах XX века. Интересно, что Николай Васильевич стоял именно в этом парке, хотя, по словам Данила Дегтярева, память писателя еще до революции хотели увековечить на улице, названной в честь великого писателя.
К 1960-м эти бюсты исчезли — после многократных побелок личности классиков русской музыки и литературы уже трудно было узнать.
Что касается парковых скульптур, то в советские годы город буквально кишел ими. Гипс и бетон были всюду: во дворах школ, парках, у заводских проходных и на самих территориях предприятий. Как правило, это были безымянные пионеры-тимуровцы, передовики производства, спортсмены — в общем, привычные советские образы.
Нередко встречались и животные. В парке Меланжевого комбината обитали скульптуры лося и орла на скале. Радовал гуляющих и фонтан «Цапля».
«Были фонтаны с дельфинами, фигурками детей, задуманные художественно, но не исполненные в достойных материалах, они быстро приобретали ветхий вид, вызывая ощущение унылости и заброшенности», — писала Тамара Степанская в книге «Архитектура Алтая».
К середине 1960-х годов большинство парковых скульптур, установленных в 40-е годы, пришли в негодность.
Были и деревянные скульптуры. Особенно интересна одна, описание которой нашел Анатолий Муравлев. Это деревянное изваяние «Памятник свободному труду», установленное в начале 1920 года на Нагорном кладбище. Выглядело оно, как фигура человека с распростертыми руками. В народе его звали «деревянным мужиком».
В парке Энергетиков (на Жилплощадке, у Дворца пионеров) стояла, подбоченясь, статуя цехового электрика.
В скверике на Социалистическом проспекте находился памятный знак в честь полных кавалеров ордена Славы. Позже на этом месте долгое время стояла скамейка со скульптурой несчастного влюбленного авторства Эдуарда Добровольского. В 2012 году, после неоднократных вандальных покушений, металлического романтика посадили на скамейку и перенесли к аграрному университету.
«Помню забавную скульптуру у пересечения Партизанской и Ядринцева. Там, перед пивнушкой, была скульптура — Саид из „Белого солнца пустыни“, закопанный по горло в землю, а перед ним — товарищ с кружкой пива. Стояла лет 15 назад», — вспоминает Данил Дегтярев.
Умчавшийся олень и погибший Мамонтенок
На пересечении улицы Гоголя и Красноармейского проспекта стояла медная фигура оленя. Изначально он находился на Горе, в начале улицы Аванесова, и был перенесен при строительстве автомобильной развязки.
И с Красноармейского олень бесследно исчез. Последняя новость о его судьбе датируется 2006 годом. Тогда «животное» пострадало от рук металлодобытчика. Ущерб оценили в 30 тыс. рублей и даже поймали злодея. Судя по всему, тогда фигуру убрали на реставрацию.
В 2018 году редакции altapress.ru в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула признались: они понятия не имеют, где теперь находится скульптура этого оленя.
Судьба же Мамонтенка с проспекта Ленина известна. Когда бетонный зверь начал разрушаться, его перевезли в сквер у Дворца химиков. Там он довольно быстро превратился в недобитого Терминатора: голова осыпалась, из-под бетонной «плоти» торчал металлический каркас, бивни были готовы вот-вот отвалиться. В 2018 году в администрации района решили, что он небезопасен и демонтировали останки.
Жизнь обнимающихся медвежат с пересечения Социалистического проспекта и Интернациональной улицы сложилась удачнее. В мэрии рассказывали, что фигура хранится в Горзеленхозе.
Был ли мальчик
Бронзовый мальчик-рыбак сидел прямо в середине пруда у кинотеатра «Алтай» на улице Аванесова. Его создал скульптор Прокопий Щетинин. Прототип — Андрей Кузнецов, ученик 60-й школы.
«Его сын попросил найти фотографии этой скульптуры, но все, что мне удалось разыскать, это единственный снимок, сделанный на рубеже 80−90-х годов», — рассказывает краевед Евгений Кучинев.
По словам историка, рядом с этим мальчиком нередко ловили карасей и вполне живые рыбаки, а зимой на пруду устраивали каток, и детвора кружилась на коньках вокруг бронзового сверстника.
В 90-е годы водоем, за которым перестали ухаживать, потихоньку превращался в болото. В 2001-м году его решили не спасать и просто засыпали. Самого рыбака Кучинев обнаружил у стен главного корпуса детского туберкулезного санатория, в сосновом бору.
Рыбак там заметно помрачнел, постарел и опечалился. Будто сам знает, что не на своем месте.
Судьба другого мальчика — с лошадкой — сложилась куда лучше. С пересечения улицы Профинтерна и проспекта Ленина его перенесли в парк «Эдельвейс».
Недавняя потеря: в июле гигантский мотоцикл у «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир»: из-за недовольства жильцов. Полюбившийся арт-объект барнаульцы оплакивали на Красноармейском проспекте с венком, гробом и эпитафией.
Все это лишь крошечная часть изменений, которая произошла с памятниками, скульптурами и фигурами в Барнауле. Что еще осталось вне поля зрения и что еще ожидает привычные нам изваяния?
29 сентября выйдет следующая часть проекта, где мы поговорим о памятниках, которых нет. И не потому, что их перенесли в другое место или уничтожили вандалы. Это рассказ о том, что было когда-то задумано, но не создано.