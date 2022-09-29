Демидов и Победоносец-пешеход. Вторая из трех историй о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут

Мы продолжаем спецпроект altapress.ru . Сегодня расскажем о памятниках, которые так и не появились на свет или возникли в ином виде, а вы представьте, каким мог стать город, если бы все срослось. Итак, быль вторая — «Их никогда не было».

Посмотреть первую часть проекта о памятниках, которые исчезли навсегда или «переехали» на другое место, можно здесь.

Дореволюционные затеи

В ноябре 1910 года Барнаульская городская Дума постановила переименовать Большую Тобольскую в улицу Льва Толстого и установить на ней бюст писателя. Задачу, как мы видим, выполнили на 50 процентов. На том месте, где должен был быть граф, сейчас находится руководитель красных партизан Ефим Мамонтов, хотя в городе есть улица его имени.

В феврале 1911 года в Барнауле прошли торжества в честь 50-летия отмены крепостного права. На Московском (ныне Ленинском) проспекте, напротив пассажа Смирнова, соорудили крест с венком «Царю-освободителю» и на радостях объявили сбор средств на памятник Александру II. Но не сложилось.

Через два года, уже при праздновании 300-летия дома Романовых императора вновь попытались увековечить.

47 рублей собрали на памятник, оцененный в 100 тыс. рублей, пишет писатель и журналист Анатолий Муравлев.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

До революции в Барнауле, на улице Гоголя, хотели увековечить имя писателя, но, как и в случае с Толстым, не вышло. В советские годы бюст Николая Васильевича стоял в парке Железнодорожников, о нем мы рассказывали в первой части.

Демидовский столп мог выглядеть сегодня немного иначе. Его прообразом стал Румянцевский обелиск, установленный на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По проекту Петра Фролова и в соответствии с прототипом стержень должен был быть выше на три метра. Но архитектор Яков Попов переработал проект.

Румянцевский обелиск. Википедия. Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

В 1918 году из обелиска решили сделать памятник погибшим за революцию. После Гражданской войны с него сняли мемориальные доски и на обелиске пытались высечь имена бойцов, а также надпись: «Слава героям, павшим за правое дело, за коммунизм», пишут в советской книге «Памятники культуры Алтая».

Памятником «К столетию горного производства» он снова стал в конце сороковых годов прошлого века, когда на монумент установили новые доски.

Советские планы

В августе 1960 года барнаульский историк Николай Савельев предлагал поставить памятные знаки на месте деревни Усть-Барнаульской в честь первого субботника на БМК и воздвигнуть памятник героям Гражданской войны — освободителям Барнаула. Однако ни одно предложение не поддержали.

Намеревались столицу мира украсить памятниками Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Василию Лазареву и Герману Титову. Бюст последнего все же поставили на улице, названной в честь космонавта.

Юрий Гагарин и Герман Титов. Макс Альперт

Также в советские годы хотели установить памятник в честь комсомола Алтая — на пересечении Обского бульвара и (неожиданно) Комсомольского проспекта. Был даже установлен памятный знак, но он не дожил до наших дней.

«В месте выхода Обского бульвара к Оби хотели возвести монумент в честь трудовых подвигов. На ВДНХ — огромный монумент в честь 250-летия Барнаула, а также барельеф с мозаикой с историей города на склоне горы у речного вокзала. А также памятники герою Гражданской войны Петру Сухову и географу, исследователю Алтая Фридриху Геблеру на одноименных улицах», — пересказывает историк Данил Дегтярев содержание газетной заметки 1980-х годов о том, что намеревались возвести в городе к XXI веку.

Мечты наших лет

Все еще помните о закопанных Сталиных? Есть и другая эпопея: раз в несколько лет кто-то да и предлагает поставить новый памятник или найденный и реконструированный. В 2002 году активисты настаивали на том, чтобы установить вождя у кинотеатра «Мир». В 2007 году на памятник даже собрали 41 тыс. рублей. Думали «поселить» Иосифа Виссарионовича у филармонии, но не срослось.

В 2010 году, перед тем, как сослать Владимира Ленина с площади Октября, начали думать, кого поставить на освободившееся место. В СМИ то и дело плавала информация о переименовании площади в Театральную и установке там изваяния греческого бога или музы.

Памятник Ленину на площади Октября заменили памятником Сеятелю. Михаил Хаустов

В итоге на том месте возник памятник переселенцам на Алтай. О нем мы расскажем в третьей главе.

В 2000-е планировалось воздвигнуть памятник героям Алтая — участникам Отечественной войны 1812 года. Его инициатором был преподаватель технического университета Николай Ростов, написавший историю барнаульского полка, который участвовал в сражениях той далекой войны. Даже был разработан эскиз обелиска из красного камня, писала наша редакция в 2010 году.

Также по городу «разбросаны» памятные камни, на месте которых, по всей видимости, должны были красоваться новенькие памятники. Например, адмиралу Кузнецову, маршалу Жукову и другим.

Памятный камень Кузнецова. altapress.ru. Памятный камень. altapress.ru. Памятный камень. altapress.ru.

Ходила байка, что в Нагорном парке хотели установить скульптуру «Борис Ельцин подписывает на спине охранника указ о строительстве Нового моста». А также монумент криворукому строителю.

«Есть же в Томске шуточный памятник Чехову, а в Петербурге — Чижику-пыжику. Почему бы и нет?» — говорит Данил Дегтярев.

«На голом энтузиазме , честном слове и спасибо»

Рукой известного барнаульского скульптора Михаила Кульгачева были созданы памятники Александру Пушкину и Виктору Цою, а также монументы заводам и труженикам тыла (на Жилплощадке) и Василию Шукшину (в Ленинском районе).

Но были у творца и невоплощенные проекты.

Отцу-основателю

Во времена мэрства Владимира Баварина в воздухе витала мысль поставить памятник Акинфию Демидову в высшей точке подъема трамвайных путей на Гору.

Модель памятника Акинфию Демидову. Из архива Михаила Кульгачева.

Михаил Кульгачев,

скульптор:

Демидов сидит на коне, одет по-простому. Он будто крестьянин, а не светский лев. Нагайкой показывает на завод, будто говорит: «Здесь будет заложен Барнаул». На постаменте из черного гранита изображен герб города и зарисовки о его истории: от давних времен, олицетворенных казаками, выстраивающимися у реки, до наших дней.

На образ «простого мужика» скульптора вдохновила находка историка и писателя Александра Родионова. «Он откопал в документе строчку, что Демидов все-таки приезжал на Алтай с инспекцией, но инкогнито. Никто не знает, что это была за бумага, а сам Родионов уже ушел из жизни», — рассказывает Кульгачев.

Жертвам радиационных катастроф

Такой памятник хотели установить еще к 15-й годовщине Чернобыльской аварии у краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова. На месте предполагаемого монумента сейчас стоит памятный камень ликвидаторам.

Модель памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Из архива Михаила Кульгачева.

Михаил Кульгачев изобразил свою задумку в малом масштабе. Выглядит она так: ликвидатор одной рукой накрывает атомный гриб палаткой, а вторую вытянул вперед — будто бы хочет его удержать. На обратной стороне изображена поломанная арматура, символизирующая разрушение.

В 2021 году эту работу признали лучшей на выставке Союза художников. Однако шансов, что памятник появится, мало. «Монументальное искусство — это большие деньги», — говорит художник печально.

Матерям-вдовам

Скульптор создал целых три варианта работы, которая должна быть установлена на месте памятного камня в сквере у пересечения улицы Профинтерна и Ленинского проспекта. Надпись на нем гласит: «Здесь будет памятник солдатским вдовам, кто вечно верен был своей любви, лишенья испытав и горя вдоволь, святые чувства сохранив свои».

Памятник вдовам. Из архива Михаила Кульгачева. Памятник вдовам. Из архива Михаила Кульгачева. Памятник вдовам. Из архива Михаила Кульгачева.

Изначально планировалось, что монумент появится здесь к 65-летию Победы.

Пока еще в масштабе 1:20 у Кульгачева изображены вдова, рядом с ней стоит хрупкий мальчуган, который вырос в войне и стал опорой семьи.

Медикам

Михаил Кульгачев вместе с архитектором Сергеем Боженко работают над композицией, посвященной медицинским работникам.

На основание в виде красного креста планируется установить гранитную стелу усеченной формы, на которой будут рельефы врача, акушера и ребенка. На одной из сторон памятника разместится информация о знаменитых медиках региона.

Стелу планируют установить возле корпуса АлтГМУ на улице Папанинцев.

Георгий Победоносец

Этот неосуществленный проект до сих пор не дает покоя скульптору. Георгий должен был стоять у главного управления МВД на Ленинском проспекте, на месте нынешней огромной стелы, облицованной черными плитами — «крематория», по-народному.

Михаил Кульгачев,

скульптор:

Этот «крематорий» подписан моим именем в юбилейной книге к 200-летию полиции. Как можно было, не посоветовавшись со мной, сделать такое! Это ведь незавершенная вещь — постамент, — качает головой скульптор. — Я и губернатору письма писал, чтобы все-таки исправить этот объект. И ветераны МВД, которые на памятник деньги сдавали, тоже ему писали.

Все началось в нулевые, когда перед зданием МВД решили поставить памятник. Михаил Кульгачев представил несколько проектов, в том числе и «Победоносца-пешехода», без коня — так выходило бюджетнее.

Михаил Кульгачев,

скульптор:

Генерал Вольков и губернатор Суриков настояли: «У нас конная милиция есть, это так символично. Пусть борется с трехголовой гидрой, символизирующей подлость, жадность, предательство». Хозяин — барин. Мне предоставили спортивный зал на Северо-Западной улице. Сделал там каркас, вылепив композицию в мягком материале. Когда пришло время отливать в бронзе, заказчики начали юлить. В итоге пришли к тому, что денег нет. Еще говорили: не нравится, что есть конь, а также, что Георгий — религиозный образ, да и вообще плагиат это герба Москвы.

Сейчас под самой вершиной черного прямоугольника изображен Георгий Победоносец на коне. Напоминает какой-то герб.

Студенческие проекты

Михаил Кульгачев учит своему мастерству в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ. Мастерская усеяна маленькими фигурками — работами студентов. Где-то это изящные дамы в платьях, чем-то напоминающие бутоны. Где-то — витиеватые фонтаны неопределенной формы. Эти и многие другие фигурки — все, что осталось от крупного проекта.

Студенческие работы. altapress.ru. Студенческие работы. altapress.ru.

Михаил Кульгачев,

скульптор:

Еще с Бавариным договаривались сделать с ребятами для города скульптуры и установить их. В итоге все в разговоре и потонуло. А могло бы быть очень интересно. К тому же, это в тысячу раз дешевле для Барнаула, чем заказывать у профессионалов. Можно было, действительно, много достойного установить.

Одна из работ, как говорит скульп­тор, по непроверенным данным, все-таки воплощена. Но в Германии. Это четыре кариатиды, символизирующие стороны света. Они держат на себе силуэты архитектурных сооружений разных стран — египетскую пирамиду, греческий Парфенон и так далее. «Это проект сестер Пономаревых, у них отец работает архитектором в Германии, предложил там установить и, кажется, идею поддержали», — рассказывает Кульгачев.

Студенческие работы. altapress.ru. Студенческие работы. altapress.ru.

О былых временах, когда новые памятники открывались по инициативе людей с горящими глазами, он вспоминает с теплотой: «На голом энтузиазме, честном слове и спасибо делали Шукшина и Пушкина (надо сказать за это огромное спасибо „Трансмашу“). Сейчас время другое, бесплатно уже никого не уговоришь».

* * *

В третьей и заключительной части мы расскажем об относительно современных памятниках, которые в разное время вызывали у горожан вопросы. Читайте в следующий четверг на altapress.ru.