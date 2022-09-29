29 сентября
﻿
Жизнь

Демидов и Победоносец-пешеход. Вторая из трех историй о барнаульских памятниках, которые были, не были, есть и будут

Мы продолжаем спецпроект altapress.ru. Сегодня расскажем о памятниках, которые так и не появились на свет или возникли в ином виде, а вы представьте, каким мог стать город, если бы все срослось. Итак, быль вторая — «Их никогда не было».

Памятник с Георгием Победоносцем.
Памятник с Георгием Победоносцем.
Из архива Михаила Кульгачева.

Посмотреть первую часть проекта о памятниках, которые исчезли навсегда или «переехали» на другое место, можно здесь.

Дореволюционные затеи

В ноябре 1910 года Барнаульская городская Дума постановила переименовать Большую Тобольскую в улицу Льва Толстого и установить на ней бюст писателя. Задачу, как мы видим, выполнили на 50 процентов. На том месте, где должен был быть граф, сейчас находится руководитель красных партизан Ефим Мамонтов, хотя в городе есть улица его имени.

В феврале 1911 года в Барнауле прошли торжества в честь 50-летия отмены крепостного права. На Московском (ныне Ленинском) проспекте, напротив пассажа Смирнова, соорудили крест с венком «Царю-освободителю» и на радостях объявили сбор средств на памятник Александру II. Но не сложилось.

Через два года, уже при праздновании 300-летия дома Романовых императора вновь попытались увековечить.

47 рублей собрали на памятник, оцененный в 100 тыс. рублей, пишет писатель и журналист Анатолий Муравлев.

Барнаул в 1910-1920 годы.
Барнаул в 1910—1920 годы.
retro. moi-barnaul.ru

До революции в Барнауле, на улице Гоголя, хотели увековечить имя писателя, но, как и в случае с Толстым, не вышло. В советские годы бюст Николая Васильевича стоял в парке Железнодорожников, о нем мы рассказывали в первой части.

Демидовский столп мог выглядеть сегодня немного иначе. Его прообразом стал Румянцевский обелиск, установленный на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По проекту Петра Фролова и в соответствии с прототипом стержень должен был быть выше на три метра. Но архитектор Яков Попов переработал проект.

Румянцевский обелиск.
Румянцевский обелиск.
Википедия.
Здания Демидовской площади.
Здания Демидовской площади.
Анна Зайкова

В 1918 году из обелиска решили сделать памятник погибшим за революцию. После Гражданской войны с него сняли мемориальные доски и на обелиске пытались высечь имена бойцов, а также надпись: «Слава героям, павшим за правое дело, за коммунизм», пишут в советской книге «Памятники культуры Алтая».

Памятником «К столетию горного производства» он снова стал в конце сороковых годов прошлого века, когда на монумент установили новые доски.

Советские планы

В августе 1960 года барнаульский историк Николай Савельев предлагал поставить памятные знаки на месте деревни Усть-Барнаульской в честь первого субботника на БМК и воздвигнуть памятник героям Гражданской войны — освободителям Барнаула. Однако ни одно предложение не поддержали.

Намеревались столицу мира украсить памятниками Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, Василию Лазареву и Герману Титову. Бюст последнего все же поставили на улице, названной в честь космонавта.

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

Также в советские годы хотели установить памятник в честь комсомола Алтая — на пересечении Обского бульвара и (неожиданно) Комсомольского проспекта. Был даже установлен памятный знак, но он не дожил до наших дней.

«В месте выхода Обского бульвара к Оби хотели возвести монумент в честь трудовых подвигов. На ВДНХ — огромный монумент в честь 250-летия Барнаула, а также барельеф с мозаикой с историей города на склоне горы у речного вокзала. А также памятники герою Гражданской войны Петру Сухову и географу, исследователю Алтая Фридриху Геблеру на одноименных улицах», — пересказывает историк Данил Дегтярев содержание газетной заметки 1980-х годов о том, что намеревались возвести в городе к XXI веку.

Мечты наших лет

Все еще помните о закопанных Сталиных? Есть и другая эпопея: раз в несколько лет кто-то да и предлагает поставить новый памятник или найденный и реконструированный. В 2002 году активисты настаивали на том, чтобы установить вождя у кинотеатра «Мир». В 2007 году на памятник даже собрали 41 тыс. рублей. Думали «поселить» Иосифа Виссарионовича у филармонии, но не срослось.

В 2010 году, перед тем, как сослать Владимира Ленина с площади Октября, начали думать, кого поставить на освободившееся место. В СМИ то и дело плавала информация о переименовании площади в Театральную и установке там изваяния греческого бога или музы.

Памятник Ленину на площади Октября заменили памятником Сеятелю.
Памятник Ленину на площади Октября заменили памятником Сеятелю.
Михаил Хаустов

В итоге на том месте возник памятник переселенцам на Алтай. О нем мы расскажем в третьей главе.

В 2000-е планировалось воздвигнуть памятник героям Алтая — участникам Отечественной войны 1812 года. Его инициатором был преподаватель технического университета Николай Ростов, написавший историю барнаульского полка, который участвовал в сражениях той далекой войны. Даже был разработан эскиз обелиска из красного камня, писала наша редакция в 2010 году.

Также по городу «разбросаны» памятные камни, на месте которых, по всей видимости, должны были красоваться новенькие памятники. Например, адмиралу Кузнецову, маршалу Жукову и другим.

Памятный камень Кузнецова.
Памятный камень Кузнецова.
altapress.ru.
Памятный камень.
Памятный камень.
altapress.ru.
Памятный камень.
Памятный камень.
altapress.ru.

Ходила байка, что в Нагорном парке хотели установить скульптуру «Борис Ельцин подписывает на спине охранника указ о строительстве Нового моста». А также монумент криворукому строителю.

«Есть же в Томске шуточный памятник Чехову, а в Петербурге — Чижику-пыжику. Почему бы и нет?» — говорит Данил Дегтярев.

«На голом энтузиазме, честном слове и спасибо»

Рукой известного барнаульского скульптора Михаила Кульгачева были созданы памятники Александру Пушкину и Виктору Цою, а также монументы заводам и труженикам тыла (на Жилплощадке) и Василию Шукшину (в Ленинском районе).

Но были у творца и невоплощенные проекты.

Отцу-основателю

Во времена мэрства Владимира Баварина в воздухе витала мысль поставить памятник Акинфию Демидову в высшей точке подъема трамвайных путей на Гору.

Модель памятника Акинфию Демидову.
Модель памятника Акинфию Демидову.
Из архива Михаила Кульгачева.

Михаил Кульгачев,
скульптор:

Демидов сидит на коне, одет по-простому. Он будто крестьянин, а не светский лев. Нагайкой показывает на завод, будто говорит: «Здесь будет заложен Барнаул». На постаменте из черного гранита изображен герб города и зарисовки о его истории: от давних времен, олицетворенных казаками, выстраивающимися у реки, до наших дней.

На образ «простого мужика» скульптора вдохновила находка историка и писателя Александра Родионова. «Он откопал в документе строчку, что Демидов все-таки приезжал на Алтай с инспекцией, но инкогнито. Никто не знает, что это была за бумага, а сам Родионов уже ушел из жизни», — рассказывает Кульгачев.

Жертвам радиационных катастроф

Такой памятник хотели установить еще к 15-й годовщине Чернобыльской аварии у краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова. На месте предполагаемого монумента сейчас стоит памятный камень ликвидаторам.

Модель памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Модель памятника ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
Из архива Михаила Кульгачева.

Михаил Кульгачев изобразил свою задумку в малом масштабе. Выглядит она так: ликвидатор одной рукой накрывает атомный гриб палаткой, а вторую вытянул вперед — будто бы хочет его удержать. На обратной стороне изображена поломанная арматура, символизирующая разрушение.

В 2021 году эту работу признали лучшей на выставке Союза художников. Однако шансов, что памятник появится, мало. «Монументальное искусство — это большие деньги», — говорит художник печально.

Матерям-вдовам

Скульптор создал целых три варианта работы, которая должна быть установлена на месте памятного камня в сквере у пересечения улицы Профинтерна и Ленинского проспекта. Надпись на нем гласит: «Здесь будет памятник солдатским вдовам, кто вечно верен был своей любви, лишенья испытав и горя вдоволь, святые чувства сохранив свои».

Памятник вдовам.
Памятник вдовам.
Из архива Михаила Кульгачева.
Памятник вдовам.
Памятник вдовам.
Из архива Михаила Кульгачева.
Памятник вдовам.
Памятник вдовам.
Из архива Михаила Кульгачева.

Изначально планировалось, что монумент появится здесь к 65-летию Победы.

Пока еще в масштабе 1:20 у Кульгачева изображены вдова, рядом с ней стоит хрупкий мальчуган, который вырос в войне и стал опорой семьи.

Медикам

Михаил Кульгачев вместе с архитектором Сергеем Боженко работают над композицией, посвященной медицинским работникам.

На основание в виде красного креста планируется установить гранитную стелу усеченной формы, на которой будут рельефы врача, акушера и ребенка. На одной из сторон памятника разместится информация о знаменитых медиках региона.

Стелу планируют установить возле корпуса АлтГМУ на улице Папанинцев.

Георгий Победоносец

Этот неосуществленный проект до сих пор не дает покоя скульптору. Георгий должен был стоять у главного управления МВД на Ленинском проспекте, на месте нынешней огромной стелы, облицованной черными плитами — «крематория», по-народному.

Михаил Кульгачев,
скульптор:

Этот «крематорий» подписан моим именем в юбилейной книге к 200-летию полиции. Как можно было, не посоветовавшись со мной, сделать такое! Это ведь незавершенная вещь — постамент, — качает головой скульптор. — Я и губернатору письма писал, чтобы все-таки исправить этот объект. И ветераны МВД, которые на памятник деньги сдавали, тоже ему писали.

Все началось в нулевые, когда перед зданием МВД решили поставить памятник. Михаил Кульгачев представил несколько проектов, в том числе и «Победоносца-пешехода», без коня — так выходило бюджетнее.

Михаил Кульгачев,
скульптор:

Генерал Вольков и губернатор Суриков настояли: «У нас конная милиция есть, это так символично. Пусть борется с трехголовой гидрой, символизирующей подлость, жадность, предательство». Хозяин — барин. Мне предоставили спортивный зал на Северо-Западной улице. Сделал там каркас, вылепив композицию в мягком материале. Когда пришло время отливать в бронзе, заказчики начали юлить. В итоге пришли к тому, что денег нет. Еще говорили: не нравится, что есть конь, а также, что Георгий — религиозный образ, да и вообще плагиат это герба Москвы.

Сейчас под самой вершиной черного прямоугольника изображен Георгий Победоносец на коне. Напоминает какой-то герб.

Студенческие проекты

Михаил Кульгачев учит своему мастерству в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ. Мастерская усеяна маленькими фигурками — работами студентов. Где-то это изящные дамы в платьях, чем-то напоминающие бутоны. Где-то — витиеватые фонтаны неопределенной формы. Эти и многие другие фигурки — все, что осталось от крупного проекта.

Студенческие работы.
Студенческие работы.
altapress.ru.
Студенческие работы.
Студенческие работы.
altapress.ru.

Михаил Кульгачев,
скульптор:

Еще с Бавариным договаривались сделать с ребятами для города скульптуры и установить их. В итоге все в разговоре и потонуло. А могло бы быть очень интересно. К тому же, это в тысячу раз дешевле для Барнаула, чем заказывать у профессионалов. Можно было, действительно, много достойного установить.

Одна из работ, как говорит скульп­тор, по непроверенным данным, все-таки воплощена. Но в Германии. Это четыре кариатиды, символизирующие стороны света. Они держат на себе силуэты архитектурных сооружений разных стран — египетскую пирамиду, греческий Парфенон и так далее. «Это проект сестер Пономаревых, у них отец работает архитектором в Германии, предложил там установить и, кажется, идею поддержали», — рассказывает Кульгачев.

Студенческие работы.
Студенческие работы.
altapress.ru.
Студенческие работы.
Студенческие работы.
altapress.ru.

О былых временах, когда новые памятники открывались по инициативе людей с горящими глазами, он вспоминает с теплотой: «На голом энтузиазме, честном слове и спасибо делали Шукшина и Пушкина (надо сказать за это огромное спасибо „Трансмашу“). Сейчас время другое, бесплатно уже никого не уговоришь».

* * *

В третьей и заключительной части мы расскажем об относительно современных памятниках, которые в разное время вызывали у горожан вопросы. Читайте в следующий четверг на altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость