Помещение спортивной школа № 10 в Барнаула пришлось закрыть, потому что заниматься там стало опасно для жизни, сообщили родители воспитанников в группе «Инцидент Барнаул». Дело в магистральной трубе, по которой осуществляется подача тепловой энергии.

Помещение, в котором находилась спортшкола, пришлось закрыть из-за угрозы жизни и здоровью детей.

Причиной выселения стала труба. До 1997 года она проходила за пределами здания, но после крупной коммунальной аварии ее решили проложить в подвале школы. С 1998 года и по сей день предписаний об освобождении помещений в адрес учреждения не поступало.

Однако в августе 2019 года, как уверяют родители спортсменов, в адрес школы пришли документы о необходимости съехать из-за угрозы жизни и здоровью детей.

В теплоснабжающей компании сообщили, что вывести трубу на улицу нельзя.

Юным спортсменам уже предложили несколько вариантов для занятий на выбор, и о закрытии секций речь не идет, уточняет «Банкфакс». Часть детей будет заниматься в собственных помещениях на ул. Шевченко, а часть на время распределили на площадке СОШ № 3 Барнаула и в спортзале «Удар».

В администрации Барнаула заверили, что ситуация находится под контролем. Школьников и тренеров оттуда никто не выгонял, руководство школы само сообщило чиновникам о ситуации, и им оперативно предложили варианты переезда.