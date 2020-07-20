Шахматы — это одна из самых известных стратегических игр на нашей планете, их история насчитывает несколько столетий и сама по себе чрезвычайно интересна. У этой игры даже есть собственный праздник — Международный день шахмат, который отмечается 20 июля. Altapress.ru сделал подборку интересных фактов о любимой игре Ленина, Толстого, Набокова, Горького, Менделеева, Гитлера и Бонапарта.

Родина игры

Родиной шахмат считают Индию, эпоха государства Гуптов. Оттуда игра попала на территорию современных Ирана и Ирака, а после на Ближний Восток, в Европу и Россию.

Самая старая партия

Самая старая из зафиксированных партий относится к 900 году. Игра состоялась между багдадским летописцем и его учеником.

Долгий ход

Самый долгий по времени ход в истории принадлежит Франсиско Троису из Бразилии. На обдумывание шахматист потратил два часа и двадцать минут.

Шахматы. архив ОАО «Алтай-Кокс»

Партия Космос — Земля

9 июня 1970 года была сыграна первая партия «Космос — Земля». Она состоялась между экипажем космического корабля Союз-9 и представителями центра подготовки космонавтов на Земле. Итог игры — ничья.

Гарри Поттер и шахматы

Старейший сохранившийся набор шахмат нашли на острове Льюис в Северной Шотландии. Предположительно он относится к 12 веку нашей эры и создан в Норвегии или Исландии. Его оригинальное исполнение послужило образцом для волшебных фигур в популярном фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Непобедимый чемпион

Дольше всех в истории чемпионом мира по шахматам оставался Эммануэль Ласкер. Это продолжалось с 1894 по 1921 года — 26 лет и 337 дней.

На Чемпионате СФО по шахматам. 25 мая 2011 года. Олег Богданов

Лучшее лекарство

Врачи часто рекомендуют игру в шахматы, как лучшее средство для развития памяти. Путем решения сложных логических задач она тренирует ум, поэтому ее рекомендуют для борьбы с Альцгеймером.

Шахматная доска

Складную шахматную доску изобрел в 1125 году священник-шахматист. В то время священнослужителям запрещалось играть в шахматы, поэтому находчивый пастор просто придумал складывать доску пополам, чтобы она была похожа на лежащие друг на друге книги.

Шахматы. Дмитрий Лямзин

Самый длинный матч

Самый продолжительный турнир по количеству ходов был сыгран в 1989 году в Белграде. Партия длилась 20 часов и 15 минут, а завершилась ничьей. 269 ходов было сделано за всю игру, а после международная шахматная федерация ввела правило 50 ходов.