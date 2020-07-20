Родина игры
Родиной шахмат считают Индию, эпоха государства Гуптов. Оттуда игра попала на территорию современных Ирана и Ирака, а после на Ближний Восток, в Европу и Россию.
Самая старая партия
Самая старая из зафиксированных партий относится к 900 году. Игра состоялась между багдадским летописцем и его учеником.
Долгий ход
Самый долгий по времени ход в истории принадлежит Франсиско Троису из Бразилии. На обдумывание шахматист потратил два часа и двадцать минут.
Партия Космос — Земля
9 июня 1970 года была сыграна первая партия «Космос — Земля». Она состоялась между экипажем космического корабля Союз-9 и представителями центра подготовки космонавтов на Земле. Итог игры — ничья.
Гарри Поттер и шахматы
Старейший сохранившийся набор шахмат нашли на острове Льюис в Северной Шотландии. Предположительно он относится к 12 веку нашей эры и создан в Норвегии или Исландии. Его оригинальное исполнение послужило образцом для волшебных фигур в популярном фильме «Гарри Поттер и философский камень».
Непобедимый чемпион
Дольше всех в истории чемпионом мира по шахматам оставался Эммануэль Ласкер. Это продолжалось с 1894 по 1921 года — 26 лет и 337 дней.
Лучшее лекарство
Врачи часто рекомендуют игру в шахматы, как лучшее средство для развития памяти. Путем решения сложных логических задач она тренирует ум, поэтому ее рекомендуют для борьбы с Альцгеймером.
Шахматная доска
Складную шахматную доску изобрел в 1125 году священник-шахматист. В то время священнослужителям запрещалось играть в шахматы, поэтому находчивый пастор просто придумал складывать доску пополам, чтобы она была похожа на лежащие друг на друге книги.
Самый длинный матч
Самый продолжительный турнир по количеству ходов был сыгран в 1989 году в Белграде. Партия длилась 20 часов и 15 минут, а завершилась ничьей. 269 ходов было сделано за всю игру, а после международная шахматная федерация ввела правило 50 ходов.