Дешевле снести. Что будет с главным стадионом Барнаула и другими объектами «Динамо»

Что сделают в центре города
Новый облик стадион «Динамо» начал обретать в 2020 году. Весной здесь открыли новую отреставрированную входную зону.
Летом уложили новые беговые дорожки, установили уличные тренажеры, постелили площадку для мини-футбола. Вложения были совместные: часть средств инвестировало общество «Динамо», у которого объект находится в оперативном управлении.
Помогли также краевые и городские власти.
Но, очевидно, что этого не достаточно. В нынешнем году задача номер один — установить новую систему освещения. Увы, действующая не отвечает современным требованиям.
Из-за проблем со светом в осеннее время домашние игры команды приходится переносить на более ранее время, что болельщиков совершенно не устраивает.
По словам президента клуба «Динамо-Барнаул» Алексея Минина, стоимость работ по замене освещения составит около 3 млн рублей. Деньги будут внебюджетные.
На средства спонсоров клуб также планирует привести в порядок подтрибунные помещения, давно требующие ремонта.
Что будет с «Тансмашем»
Еще одна головная боль «Динамо» — это стадион «Трансмаш», где базируется детская спортивная школа. В 2019 году по проекту «Спорт-норма жизни» здесь постелили новое футбольное покрытие.
Но само здание, где переодеваются спортсмены и располагается спортзал и кабинеты, находится в аварийном состоянии. Большая часть помещения уже не эксплуатируется — опасно.
Несколько лет назад руководство клуба рассматривало варианты капитального ремонта здания. Сумма оказалась внушительная — 475 млн рублей.
В итоге решили, что дешевле здание снести, а на его месте построить новое, совместив административные помещения и полноразмерную крытую футбольную площадку.
В 2021 году в краевой адресной программе заложено 8 млн рублей на разработку проектной документации нового манежа. Сроки начала строительства в «Динамо» не называют — пока в этом вопросе слишком много неопределенности — но при этом отмечают, что возвести объект планируется за два года.
Краевые футбольные школы «Динамо» и «Алтай», а также профессиональный клуб в собственном манеже крайне нуждаются.
Почему это важно
Ближе к лету в главном футбольном клубе края планируют подписать важное соглашение. Речь идет о создании в Барнауле филиала академии футбола совместно с коллегами из «Динамо-Москва».
Как рассказал altapress.ru вице-президент «Динамо-Барнаул» Александр Суховерхов, переговоры с коллегами из столицы вышли на финишную прямую. Новое юрлицо планируется зарегистрировать в мае-июне.
Из всех сибирских городов для открытия академии «Динамо» выбрало именно Барнаул. Новосибирск и Омск, которые также были в списке претендентов, остались за бортом.
Алексей Минин не скрывает: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта. Деньги пойдут на покупку инвентаря, формы, организацию поездок и формирование фонда оплаты труда для тренеров.
Если все получится, филиал академии в Барнауле станет вторым по счету подразделением московского клуба в стране. Первое уже работает в Махачкале на базе местного «Анжи».