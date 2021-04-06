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Спорт

Дешевле снести. Что будет с главным стадионом Барнаула и другими объектами «Динамо»

В 2021 году центральный стадион краевой столицы могут ожидать очередные преобразования. На радость болельщикам, недовольным ранним проведением домашних игр, здесь планируют заменить освещение. Это позволит сдвинуть время начала матчей на более позднее время. 5 апреля руководство клуба рассказала и о других важных изменениях.

Стадион "Динамо".
Стадион "Динамо".
barnaul.org

Что сделают в центре города

Новый облик стадион «Динамо» начал обретать в 2020 году. Весной здесь открыли новую отреставрированную входную зону.

Летом уложили новые беговые дорожки, установили уличные тренажеры, постелили площадку для мини-футбола. Вложения были совместные: часть средств инвестировало общество «Динамо», у которого объект находится в оперативном управлении.

Помогли также краевые и городские власти.

Барнаульский стадион &quot;Динамо&quot;.
Барнаульский стадион «Динамо».
Анна Зайкова

Но, очевидно, что этого не достаточно. В нынешнем году задача номер один — установить новую систему освещения. Увы, действующая не отвечает современным требованиям.

Из-за проблем со светом в осеннее время домашние игры команды приходится переносить на более ранее время, что болельщиков совершенно не устраивает.

По словам президента клуба «Динамо-Барнаул» Алексея Минина, стоимость работ по замене освещения составит около 3 млн рублей. Деньги будут внебюджетные.

На стадионе &quot;Динамо&quot;.
На стадионе «Динамо».
пресс-центр администрации Барнаула

На средства спонсоров клуб также планирует привести в порядок подтрибунные помещения, давно требующие ремонта.

Что будет с «Тансмашем»

Еще одна головная боль «Динамо» — это стадион «Трансмаш», где базируется детская спортивная школа. В 2019 году по проекту «Спорт-норма жизни» здесь постелили новое футбольное покрытие.

Но само здание, где переодеваются спортсмены и располагается спортзал и кабинеты, находится в аварийном состоянии. Большая часть помещения уже не эксплуатируется — опасно.

Несколько лет назад руководство клуба рассматривало варианты капитального ремонта здания. Сумма оказалась внушительная — 475 млн рублей.

Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин
Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин
Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин
Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин
Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин

В итоге решили, что дешевле здание снести, а на его месте построить новое, совместив административные помещения и полноразмерную крытую футбольную площадку.

В 2021 году в краевой адресной программе заложено 8 млн рублей на разработку проектной документации нового манежа. Сроки начала строительства в «Динамо» не называют — пока в этом вопросе слишком много неопределенности — но при этом отмечают, что возвести объект планируется за два года.

Краевые футбольные школы «Динамо» и «Алтай», а также профессиональный клуб в собственном манеже крайне нуждаются.

Здание стадиона &quot;Трансмаш&quot;, где занимаются юные &quot;динамовцы&quot;
Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы»
Дмитрий Лямзин

Почему это важно

Ближе к лету в главном футбольном клубе края планируют подписать важное соглашение. Речь идет о создании в Барнауле филиала академии футбола совместно с коллегами из «Динамо-Москва».

Как рассказал altapress.ru вице-президент «Динамо-Барнаул» Александр Суховерхов, переговоры с коллегами из столицы вышли на финишную прямую. Новое юрлицо планируется зарегистрировать в мае-июне.

Из всех сибирских городов для открытия академии «Динамо» выбрало именно Барнаул. Новосибирск и Омск, которые также были в списке претендентов, остались за бортом.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020
пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Алексей Минин не скрывает: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта. Деньги пойдут на покупку инвентаря, формы, организацию поездок и формирование фонда оплаты труда для тренеров.

Если все получится, филиал академии в Барнауле станет вторым по счету подразделением московского клуба в стране. Первое уже работает в Махачкале на базе местного «Анжи».

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