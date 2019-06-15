Девять комментаторов «Матч ТВ» приехали в Барнаул на футбольный турнир

16 июня в спортивном клубе «Темп» состоится футбольный турнир «Матч на Алтае». Участниками соревнования станут четыре команды: сборная правительства Алтайского края (в том числе несколько министров), журналисты, спортсмены и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ».

Как сообщает «Банкфакс», изначально сотрудников «Матч ТВ» на Алтай пригласил Михаил Меламед — барнаулец, который стал комментатором «Матч ТВ» и Первого канала, выиграв конкурс в соцсетях. Кроме него в составе команды «Матч ТВ» Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артём Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, Денис Левко и пресс-атташе ХК «Спартак» (Москва) Владимир Самохин. 15 июня они уже прилетели в Барнаул.

Помимо «Матч ТВ» в турнире примут участие местные журналисты, спортсмены и сборная правительства Алтайского края. В частности, министр спорта Алексей Перфильев уже подтвердил, что сыграет на турнире. Кроме того, планируется, что мероприятие посетит губернатор Виктор Томенко.

Турнир начнется в 17:00. За два часа до начала для болельщиков будет организована развлекательная программа: розыгрыш подарков, игровые зоны, соревнование по футбольным дартсу и бильярду, а комментаторы «Матч ТВ» проведут фото и автограф-сессию со всеми желающими.