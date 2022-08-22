«Динамо-Барнаул» прервало печальную серию и разгромило амбициозного соперника

21 августа барнаульское «Динамо» наконец-то одержало в пятом туре первенства России по футболу в группе 4 первую победу в сезоне, разгромив в гостях дебютанта Второй лиги клуб «Химик-Август» из поселка Вуйнары, что в Чувашии, со счетом 5:0.

Как пишет «Алтайский спорт», матч начался довольно живо. У «бело-голубых» самым заряженным на борьбу выглядел Владимир Завьялов, именно он нанес первый удар по воротам «Химика».

В дальнейшем на поле шла больше позиционная борьба, а на 19-й минуте «Динамо» наконец-то прервало традицию пропускать первыми: Иван Житников после розыгрыша углового подкараулил на углу вратарской проскочивший всю штрафную мяч — 1:0.

Через несколько минут Владимир Завьялов вполне мог заработать пенальти, но арбитр матча Артем Катайкин не указал на «точку», а предъявил форварду желтую карточку за симуляцию.

Уже в следующей атаке барнаульцы отличились снова. После паса в штрафную с правого фланга умело мячом распорядился Дмитрий Бакай, проткнувший ближний угол хозяйских ворот.

В начале второго тайма очень красивый мяч забил Михаил Осипов. Получив выверенный пас от Завьялова прямиком в штрафную, Миша умудрился оставить с носом пятерых игроков обороны и эффектно от дальней штанги поразил цель — 3:0. Как оказалось, это был нокаут. Принимающая сторона так и не нашла ни одного аргумента, чтобы вернуться в игру. «Динамо» же показало максимальную эффективность в атаке.

Что известно о сопернике

«Химик-Август» базируется в рабочем поселке Вуйнары в Чувашии. Команда много лет выступала в региональных лигах, а в этом году дебютировала во втором дивизионе. Главный спонсор команды — крупнейший в России производитель средств защиты растений «Август», откуда и название.

В составе «Химика» в основном местные воспитанники. До поражения «Динамо» чувашская команда находилась в верхней части турнирной таблицы.

На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород». Дмитрий Лямзин

Что происходит в «Динамо»

Серия обидных поражений в стане болельщиков «Динамо-Барнаул» восприняли эмоционально и заговорили об отставке главного тренера Олега Яковлева. Однако перед игрой с «Химиком» к болельщикам обратился президент клуба Алексей Минин и объяснил свою позицию.

«Считаю, что неприятные для нас результаты случились по объективным причинам. Перед началом сезона в „Динамо“ пришел целый ряд футболистов и новый главный тренер Яковлев не успел до конца разобраться в возможностях имеющихся в обойме спортсменов. На сложившуюся ситуацию в команде напрямую повлияла болезнь Олега Ивановича, которая случилась в то время когда надо было готовиться к домашним играм с „Амкаром“ и „Зенитом“. Результат же кубковой игры стал вдвойне болезненно неприятным для каждого динамовца», — говорится в сообщении.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Следующий матч «Динамо» проведет 27 августа на своем домашнем стадионе в Барнауле против «Новосибирска».