Динамо бежит. Как в Барнауле прошел первый исторический забег, собравший всю шоссейную элиту

1 мая в Барнауле впервые прошли легкоатлетические соревнования «Динамовская десятка», приуроченные к столетию одноименного спортивного общества. Пробежать по проспекту Ленина собрались больше 100 человек, среди которых были сильнейшие бегуны Алтайского края. В самой гуще спортивного события оказалась и корреспондент altapress.ru Анна Недобиткова, преодолевшая вместе со всеми совсем не легкую дистанцию.

С чего все начиналось

Беговые старты алтайское краевое общество «Динамо» проводило и раньше, но только, как говорится, для своих.

В забегах на лыжной базе в Барнауле участвовали только сотрудники внутренних органов. Среди них одно время был и известный барьерист Сергей Шубенков, состоявший когда-то в числе динамовцев.

Впервые массовый городской забег для всех желающих в «Динамо» решили приурочить к солидной дате — 100-летию самого общества.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

Александр Суховерхов, заместитель председателя АКС «Динамо», рассказывает: свои беговые динамовские традиции есть всего в трех городах России — Иркутске, Тамбове и Ижевске. К примеру, ижевская «Динамовская миля» включает сразу несколько дистанций, в том числе и полумарафон.

О полноценном забега на 21,1 км в Барнауле тоже думали, но решили для начала обойтись «десяткой».

Кто принял участие

Регистрация на «Динамовскую десятку» в Барнауле началась в начале апреля. В электронном виде заявки на участие подали 165 человек — это бегуны из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

До международного уровня повысил статус забега британский подданный Найдж Биэйд. В Барнауле он преподает английский, тренируется и не пропускает ни одно соревнование.

На самом деле, участников могло быть гораздо больше, но на Первомай совпали сразу несколько спортивных событий. В этот день на Бирюзовой Катуни соревновать триатлеты, среди которых много заядлых бегунов. 30 апреля, в селе Жилино, свои старты проводил клуб «Восток-трейл».

Некоторые участники «Динамовской десятки» на одном не останавливались: финишировав на 10 км, буквально через час выходили на эстафету «Алтайской правды», которая тоже прошла 1 мая.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

В чем особенность дистанции

«Динамовская десятка» стартовала от площади Советов. Вниз по проспекту Ленина бегуны спускались до улицы Никитина, там разворачивались, и тут начиналось все самое интересное — длинный и затяжной подъем до Димитрова. Всего около 2 км.

А дальше бежать надо было до площади Октября, и снова возвращаться вниз под горку. И так два круга. Если первый из них преодолевался на эйфории, то во второй многих приходилось уже терпеть.

Надо сказать, что «десятка», кажущаяся на первый взгляд легкой дистанцией, на самом деле таковой не является. Бегут ее спортсмены на максимуме своих возможностей с первых до последних метров, если, конечно, стремятся показать результат. А это, поверьте, очень тяжело.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

Кто стал победителем

В мужском зачете высокая конкуренция почувствовалась сразу. В первом ряду — сплошь «мастера», например, Юрий Клопцов. В прошлом году на дистанции 10 км он взял бронзу «Московского марафона». А в 2021 году на Параолимпиаде в Токио в роли гида помог завоевать бронзу легкоатлету с нарушением зрения Александру Костину.

В одном ряду с ним оказались Николай Григоров, один из сильнейших алтайских марафонцев, и Михаил Виноградов, призер чемпионата мира по спортивному ориентированию.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

На призовые места «Динамовской десятки» нацеливались известный сибирский трейлранер Антон Букин и легкоатлет Дмитрий Сморода. За неделю до этого они уже «выясняли отношения» на Весеннем полумарафоне в новосибирском Академгородке.

Но ни у кого из них шансов особо не оказалось — недавно вернувшийся со сборов в Кисловодске Юрий Клопцов сразу вышел в лидеры, финишировав с быстрым и символичным временем 29.29 минут.

Среди женщин, как и ожидалось, равных не оказалось мастеру спорта международного класса по ориентированию Галине Виноградовой. 10 км она пробежала за 36.51 минуту, обогнав ближайшую преследовательницу почти на 3 минуты.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

Для меня «Динамовская десятка» стала уже вторым соревнованием за неделю — 23 апреля полумарафон в Академгородке я преодолела с личным рекордом, оставив там все свои силы.

Поэтому, выходя на старт в Барнауле, хотела поберечься. Но беговая толпа сразу задала высокий темп, который я решила подержать до конца дистанции.

На втором круге в подъем стало совсем тяжело, поэтому пропустила вперед двух соперниц. В итоге они замкнули десятку сильнейших. Я же оказалась на 11 месте со временем 48.33 минут, что в нынешних кондициях считаю неплохим для себя результатом.

Забег «Динамовская десятка» в Барнауле. Ирина Пергаева

Что бегунов ждет дальше

Беговой сезон для спортсменов-любителей только начинается. В июне многие из них отправятся в заповедные горы Алтая, где у Белухи пройдет один из лучших трейловых забегов России Altai Ultra Trail.

В сентября мощный десант алтайских бегунов вновь высадится в столице на юбилейном 10-ом Московском марафоне.

В октябре посоревноваться можно будет дома. В середине месяца свой первый беговой старт планирует провести сеть магазинов Pulse, больше известная спортсменам-любителям по велосипедному марафону. Местом нового бегового события может стать Трасса здоровья.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Завершают сезон спортсмены-любители уже по традиции забегом в барнаульском Сухом Логу, где уже шесть лет в конце октября проводятся соревования по бегу на 10 и 20 км Yolochka Trail.

Что же до «Динамовской десятки», то ее организаторы подумывают сделать старт регулярным и провести его уже в более масштабном виде.