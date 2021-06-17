Директор барнаульской футбольной школы предсказывает победу Бельгии над Данией

Фаворитом в этом матче я считаю сборную Бельгии. Это очень сбалансированная во всех линиях команда, первый номер мирового футбольного рейтинга. Датчане дома будут сопротивляться, но Бельгия все равно победит со счетом 1:0 или 2:0. Думаю, что Бельгия на этом турнире будет непременно в тройке призеров.