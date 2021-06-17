17 июня
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Спорт

Директор барнаульской футбольной школы предсказывает победу Бельгии над Данией

17 июня на чемпионате Европы по футболу соперники сборной России по группе Бельгия и Дания играют между собой в Копенгагене. Прогноз на исход этого матча дает Евгений Татаринцев, директор СДЮШОР по футболу Алексея Смертина.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Евгений Татаринцев,
директор СДЮШОР по футболу Алексея Смертина:

Фаворитом в этом матче я считаю сборную Бельгии. Это очень сбалансированная во всех линиях команда, первый номер мирового футбольного рейтинга. Датчане дома будут сопротивляться, но Бельгия все равно победит со счетом 1:0 или 2:0. Думаю, что Бельгия на этом турнире будет непременно в тройке призеров.

В Барнауле установили вазоны-мячи.
В Барнауле установили вазоны-мячи.
barnaul.org

Напомним, что сборная России 16 июня обыграла финнов со счетом 1:0. Пока в этой группе у Бельгии, России и Финляндии по 3 очка, у датчан — 0 баллов.

В матче Россия — Финляндия на ЕВРО-2020 дебютировал воспитанник барнаульского футбола, ныне форвард московского «Спартака» Александр Соболев.

Владислав Немцев.

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