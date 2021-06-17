Директор барнаульской футбольной школы предсказывает победу Бельгии над Данией

Евгений Татаринцев,
директор СДЮШОР по футболу Алексея Смертина:
Фаворитом в этом матче я считаю сборную Бельгии. Это очень сбалансированная во всех линиях команда, первый номер мирового футбольного рейтинга. Датчане дома будут сопротивляться, но Бельгия все равно победит со счетом 1:0 или 2:0. Думаю, что Бельгия на этом турнире будет непременно в тройке призеров.
Напомним, что сборная России 16 июня обыграла финнов со счетом 1:0. Пока в этой группе у Бельгии, России и Финляндии по 3 очка, у датчан — 0 баллов.
В матче Россия — Финляндия на ЕВРО-2020 дебютировал воспитанник барнаульского футбола, ныне форвард московского «Спартака» Александр Соболев.
Владислав Немцев.