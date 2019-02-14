Хоккейной команде «Алтай» намерены искать титулованного тренера

В предстоящем межсезонье в тренерском штабе хоккейного клуба «Алтай» должны произойти существенные изменения. Руководство команды профессионалов планирует пригласить на пост главного тренера человека со стороны, имеющего хороший тренерский опыт. Кандидатуры пока не называются.

12 февраля стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин. За работу с командой дополнительные деньги он не получает.

Дмитрий Чекалин сменил проработавшего чуть больше месяца Александра Климова, который покинул клуб после череды скандалов. Также уволился и помощник тренера Александр Обухов.

Дмитрий Чекалин,

и.о. главного тренера ХК «Алтай»:

Команде необходим специалист со стороны, не из структуры клуба. Поиском его мы планируем заниматься в межсезонье. Титулованный и опытный человек будет хорошим примером и для наших тренеров в школе. Они смогут многому у него научиться.

В регулярном чемпионате «Алтаю» осталось провести четыре матча: два на выезде с «Юниором» из Кургана, два дома — с «Челнами». Учитывая, что команда уже забронировала себе место в восьмерке сильнейших, ее ожидает плей-офф.