Хоккейной команде «Алтай» намерены искать титулованного тренера

12 февраля стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин. За работу с командой дополнительные деньги он не получает.
Дмитрий Чекалин сменил проработавшего чуть больше месяца Александра Климова, который покинул клуб после череды скандалов. Также уволился и помощник тренера Александр Обухов.
Дмитрий Чекалин,
и.о. главного тренера ХК «Алтай»:
Команде необходим специалист со стороны, не из структуры клуба. Поиском его мы планируем заниматься в межсезонье. Титулованный и опытный человек будет хорошим примером и для наших тренеров в школе. Они смогут многому у него научиться.
В регулярном чемпионате «Алтаю» осталось провести четыре матча: два на выезде с «Юниором» из Кургана, два дома — с «Челнами». Учитывая, что команда уже забронировала себе место в восьмерке сильнейших, ее ожидает плей-офф.