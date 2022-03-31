Догнать и перегнать инфляцию. Как в регионе спасают от простоя многострадальные спортивные стройки

На прошлой неделе министерство спорта края приняло решение отправить на повторную экспертизу проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле. Причина одна — серьезное удорожание работ. Только по одному объекту смета может увеличиться еще на 20 млн рублей. С другим барнаульским проектом, что возводится на условиях концессии, все еще сложнее — государство не может определиться, как высчитывать возросшие расходы и делить их между участниками финансирования. Меж тем, частным инвесторам приходится брать инициативу на себя, иначе стройки могут попросту остановиться.

Что происходит по объектам

Наименование

Спортивный комплекс Расположение

Ул. Взлетная, 2в Предназначение

Тренировочная площадка для ММА, вольной борьбы и тхэквондо

Активное строительство спортивного комплекса в этой части города началось в октябре прошлого года. Сейчас объект в высокой степени готовности — каркас здания возведен, с наступлением тепла здесь планируют приступить к внутренней отделке.

Собственная котельная также готова к запуску. Прилегающую к объекту территорию весной начнут приводить в порядок.

Директор компании «Атлант» Александр Локтев, выступающий в этом проекте в качестве концессионера, полагает, что летом здесь уже можно будет перерезать красную ленточку.

Александр Локтев Фото Дмитрия Лямзина

Новому центру ММА в каком-то смысле повезло — возводить его начали уже после удорожания стройматериалов, пересчитывать в срочном порядке сметы особой нужды не было — часть возросших затрат концессионер взял на себя. Это позволило не останавливать стройку.

Но экономическая ситуация последних дней все же навела страху. Александр Локтев рассказывает: необходимую технику — микроволновые печи, холодильники, телевизоры, компьютер, лампы — пришлось экстренно закупать. Была опасность, что в нужный момент их попросту не окажется в наличии.

Аналогичная ситуация и по спортивному оборудованию. Концессионер вынужден был оперативно слетать в Москву, чтобы быстро заключить договор на поставку. Таким образом «Атлант» снизил риски удорожания по этой позиции с возможных 50% до 20%. «В деньгах это порядка 1 млн рублей», — пояснил Александр Локтев.

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Наименование

Физкультурно-спортивный комплекс (ФОК) Расположение

ул. Сиреневая, 42 Предназначение

Тренировочная площадка

Строительство ФОКа началось относительно недавно — в конце декабря 2021 года. За это время на площадке практически полностью завершили земляные работы, завезли металлоконструкции, купленные заранее на средства казначейского аванса.

Как в новых условиях действовать дальше, строители пока не знают. Проблема в том, что объект на Сиреневой — проект концессионный. За него платят в разных долях федеральный, краевой бюджеты и частный инвестор. В каких пропорциях и как теперь считать возросшие затраты, федеральный центр еще не решил.

Визуализаций цветового решения для фасадов ФОКа на ул. Сиреневая , 42. «Барнаулстройпроект». Визуализаций цветового решения для фасадов ФОКа на ул. Сиреневая , 42. «Барнаулстройпроект».

Специалисты на местах ждут утвержденной в Москве нормативной базы, чтобы направить удорожавший проект на повторную госэкспертизу. По предварительным данным, физкультурно-оздоровительный комплекс может вырасти в цене еще на 10 млн рублей.

Михаил Жданов, генеральный директор компании-концессионера «Иносиб», объясняет: по всей номенклатуре материалов идет большое увеличение стоимости, начиная от канцелярской бумаги, заканчивая металлом. Но концессионеру повезло: около 80% всего необходимого уже закуплено.

«Ключевая позиция — металл. Мы на настоящий момент начали изготавливать металлокаркас, через пару недель приступим к заливке фундамента с арматурой», — пояснил Михаил Жданов.

Строительство ФОКов. Вадим Вязанцев\Алтайский спорт

Наименование

Физкультурно-спортивный комплекс (ФОК) Расположение

Ул. Юрина, 197а Предназначение

Тренировочная площадка

Строительство этого ФОКа началось раньше остальных — в мае 2021 года. Как ни парадоксально, это и стало проблемой. Изначальная стоимость контракта составляла 131 млн рублей, 125 млн из которых предоставлял федеральный бюджет.

Первую экспертизу проект прошел уже с удорожанием в 19 млн рублей. Сейчас его необходимо пересматривать вновь. По предварительным оценкам, на достройку может понадобиться еще порядка 20 млн рублей.

Строительство ФОКов. Вадим Вязанцев\Алтайский спорт

В краевом министерстве спорта отмечают, что повторная госэкспертиза может длиться минимум 14 рабочих ней, и это при условии, если к проекту не возникнет замечаний. Были прецеденты, когда процедура утверждения растягивалась на год. В нынешних условиях это фактически смерти подобно. Затянул сроки — получил новое удорожание.

Руководитель краевого минспорта Алексей Перфильев объясняет: в своевременной сдаче объекта заинтересованы обе стороны — и подрядчик, и заказчик. Первый, в случае чего, может остаться без оплаты и со штрафными санкциями.

Сам же министр за достройку ФОКа отвечает головой — прокуратура уже выносила ему предупреждение за неполное освоение бюджетных средств по этому проекту в 2021 году. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса теперь находится на контроле.

Строительство ФОКов. Вадим Вязанцев\Алтайский спорт

Наименование

Ледовый дворец Расположение

Пр. Сибирский, 52 Предназначение

Тренировочная площадка

В нынешних экономических реалиях история этого долгостроя, длящаяся с 2011 года, вновь оказалась неопределенной. Проект ледового дворца экспертизу прошел — итоговая стоимость оказалась чуть больше 1 млрд рублей. Это при условии выделения всех средств одним траншем и оперативного освоения.

В министерстве спорта понимают: на деле это невозможно. На данный момент процесс строительства арены расписан на четыре года вперед. За это время, по предварительным оценкам, объект подорожает еще на 240 млн рублей.

Найдется ли подрядчик-смельчак, готовый взяться за такую стройку, в ведомстве пока сомневаются.

Что происходит в районах

25 спортивных объектов в разных районах края в 2022 году должны быть отремонтированы — такие параметры прописаны в адресной инвестиционной программе. В минспорте полагают, что сметы по ним тоже придется пересчитывать. Если этого не сделать, желающих проводить эти работы попросту не найдется.

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Прецеденты такие возникали — в 2021 году три стадиона — в Алейске, Камне-на-Оби и Петропавловском — отремонтированы не были. На них просто не нашлось подрядчиков. В министерстве отмечают, что решать проблемы по районам придется по мере их поступления уже в ручном режиме.