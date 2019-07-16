Драйв и адреналин. Как в Барнауле прошел чемпионат России по вейкбордингу

12−13 июля на городском пляже в Барнауле проходили чемпионат и первенство России по вейкбордингу. Altapress.ru выяснил, что это за вид спорта и чем он интересен.

Чемпионат России по вейкбордингу впервые проводили в столице Алтайского края. Решение было принято на совещании, где из 23 представителей региональных федераций воднолыжного спорта 13 выбрали местом проведения именно наш город.

Сергей Живаев,

судья соревнований:

Раньше Барнаул мы видели, лишь проездом. Поэтому определенные сомнения возникали. Но приехали на место и увидели, что трасса подготовлена отлично, все стандарты соблюдены. Да и погода благоприятна для проведения соревнований.

Также Сергей Живаев рассказал, как оценивают участников соревнований: «Три представителя судейского корпуса садятся в катер и пристально следят за выступлением участника. Оно оценивается по трем критериям: сложность исполнения, техника, насыщенность вращениями. Каждый из судей проходит специальные курсы, где его обучают всем тонкостям оценки».

Участник чемпионата Богдан Давидюк отметил, что вейкбординг выходит на более высокий уровень. Другие спортсмены сошлись во мнении, что вейкбордингом надо заниматься ради драйва и адреналина. По их словам, на трассе эмоции зашкаливают.

В финальных заездах сразились райдеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Миасса, Калининграда и Барнаула

Алтайский край в финале представлял Александр Бослер, чемпион России среди спортсменов до 19 лет. В компании сильнейших райдеров страны он стал серебряным призером чемпионата.

Что такое вейкбординг

Вейкбординг — это разновидность воднолыжного спорта, родом из Америки. Он сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Правила соревнований гласят, что каждый участник за свою программу должен успеть продемонстрировать пять уникальных трюков.

Доски для вейкбординга делаются из пены и стеклопластика. Такие материалы позволяют доске быть более легкой и удобной для выполнения трюков. Также для этого вида спорта используют катер-буксировщик, который оснащен специальной «башней», куда крепится трос. Мощность его двигателя — 400 лошадиных сил.

Артур Сокол