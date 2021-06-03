Новый антирекорд. Два человека купили билеты на матч ЧМ по хоккею между Белоруссией и Россией

Власти Латвии разрешили болельщикам посещать матчи чемпионата только с 1 июня, все предыдущие игры прошли абсолютно без зрителей.
Обладатели билетов были обязаны предоставить контролерам цифровой сертификат о наличии антител к коронавирусу или о недавней прививке.
Второго купившего билеты на матч человека на матч Россия — Белоруссия не пустили из-за отсутствия такого сертификата, пишет polit.ru.
Одновременно проходил матч между Латвией и Германией. На нем присутствовали более 800 зрителей.
Напомним: 3 июня сборная России встретится в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.