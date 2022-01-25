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Спорт

Два миллиона жителей Пекина проверили на ковид: как Поднебесная готовится к Играм

Менее чем за две недели до открытия зимних Олимпийских игр власти Пекина протестировали на COVID-19 два млн жителей города, сообщает Associated Press.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

Медики проверили 2 млн жителей района Фэнтай в Пекине, где с 15 января было выявлено большинство из 40 зарегистрированных в столице случаев заболевания коронавирусом.

Лекарства от простуды

Власти Пекина объявили — любой, кто покупал лекарства от температуры, кашля или другие лекарства от простуды в последние две недели, должен будет пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов, пишет «Интерфакс».

«Нынешняя ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается мрачной и сложной, и все департаменты по всему городу должны действовать активно и быстро. В целом ситуация контролируема», — заявил представитель властей Пекина Сюй Хэцзянь.

Заблокировать цепь

В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.

Тестирование

В преддверии Игр все участники будут ежедневно проходить тестирование и находиться в изоляции от публики.

Организаторы Олимпийских игр сообщили 24 января, что более 3 тыс. человек, в том числе более 300 спортсменов и официальных лиц команд, а также представители СМИ и другие участники, уже прибыли на двухнедельное мероприятие.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек.

Роботы и лед

Олимпиада будет обеспечиваться зеленой энергией. Будет осуществлено полное покрытие сетью 5G, часть услуг будут предоставлять роботы, пишет «РГ». При производстве льда впервые используется технология, за счет которой выбросы углерода сводятся к нулю.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Цифра

В Пекине проживает 21 890 000 человек (данные на 31 октября 2020 года).

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