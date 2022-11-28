Двое спортсменов из Бийска пробежали в мороз 100 км по Чуйскому тракту

Двое спортсменов из Бийска совершили забег «Чуйские версты». Они пробежали 100 км по Чуйскому тракту в -30 градусов. Об этом сообщает « Бийск 22 ».

Алексей Кузьмин и Николай Карабидович в забеге "Чуйские версты"

В забеге участвовали Алексей Кузьмин и Николай Карабидович. Они стартовали 26 ноября в 6:56 от мемориала «Нулевой километр Чуйского тракта» в Бийске.

Спортсмены пробежали 100 км за 11 часов 50 минут. Всего забег длился 13 часов 20 минут — с учетом перекусов, отогрева, проверки экипировки и ее замены.

Кузьмин и Карабидович финишировали в Республике Алтай, недалеко от села Дубровка.

Бегуны признались, что рассчитывали пробежать быстрее, однако им помешала погода. Изначально спортсмены надеялись на температуру в -15 градусов. Из-за похолодания до -30 градусов они останавливались чаще.

Николай Карабидович — мастер спорта по зимнему полиатлону, тренер по бегу и лыжам. Алексей Кузьмин — бегун-любитель.