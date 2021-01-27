Экс-игрок футбольного клуба «Иртыш» погиб от ножевого ранения в Омске

Трагедия произошла 27 января в Омске.
«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов „Иртыша“ Егор Дробыш», — сообщила ТАСС пресс-служба омского клуба.
Пресс-служба УМВД Омской области пояснила изданию, что тело молодого человека с ножевыми ранениями было найдено примерно в 02:20 по местному времени. В управлении подтвердили, что погибший — именно Егор Дробыш.
Здесь же был найден 22-летний знакомый футболиста. Его с ножевыми ранениями доставили в больницу.
Следственный комитет по Омской области возбудило уголовные дела по фактам убийства и покушения на убийство.