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27 января
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Спорт

Экс-игрок футбольного клуба «Иртыш» погиб от ножевого ранения в Омске

Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Бывшему игроку молодежного и основного состава футбольного клуба «Иртыш» Егору Дробышу был 21 год.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Трагедия произошла 27 января в Омске.

«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов „Иртыша“ Егор Дробыш», — сообщила ТАСС пресс-служба омского клуба.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Пресс-служба УМВД Омской области пояснила изданию, что тело молодого человека с ножевыми ранениями было найдено примерно в 02:20 по местному времени. В управлении подтвердили, что погибший — именно Егор Дробыш.

Здесь же был найден 22-летний знакомый футболиста. Его с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Следственный комитет по Омской области возбудило уголовные дела по фактам убийства и покушения на убийство.

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