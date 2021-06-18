Эксперт оценил конкуренцию барнаульского и краснодарского вратарей на ЕВРО-2020

«Думаю, мы будем играть в три центральных защитника — Дивеев, Джикия, Баринов или Кудряшов. Сафонов в воротах — тут вариантов нет. Давайте пока оставим в составе Фернандеса, в надежде, что он сыграет. Центр полузащиты — Зобнин и Оздоев. В атаке — Дзюба. Если мы хотим выходить из группы, то в таких матчах и должны добывать результат, — сказал Радимов в эфире Ночной студии «Матч ТВ».

На сегодняшний день из двух алтайских футболистов, оказавшихся в составе сборной на ЕВРО-2020, шанс отличиться был только у нападающего Александра Соболева. Его выпустили на 10 последних минут в матче с Финляндией.

Вратарь Юрий Дюпин остается в глубоком запасе.

Россияне проведут матч с датчанами 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.