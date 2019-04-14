Экспрессивная фигуристка Туктамышева описала свое выступление на Чемпионате мира одним словом

«Впечатляюще», — написала Туктамышева по-английски.
Фигуристка также отметила, что сезон для нее сложился очень хорошо. Она призналась, что безумно счастлива выполнить все, что от неё зависело,
«Я весь сезон чисто прыгала тройной аксель, поэтому не удивлена, что у меня получилось его прыгнуть на чемпионате мира», — сообщила она в соцсетях.
Как сообщаtn Regnum, победный результат Туктамышевой в произвольной одиночной программе составил 153,89 балла. Позади остались американка Брэди Теннелл и японка Каори Сакамато. В общем зачете на командном чемпионате мира российская сборная стала третьей