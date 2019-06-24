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Спорт

Зрелищно и агрессивно: велоэкстремалы погоняли через валуны в Белокурихе

22−23 июня впервые в Белокурихе прошла «Алтайская эндуро серия» — экстремальные велогонки по бездорожью. В мастерстве соревновались участники из Томска, Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерово, Ангарска, Иркутска и Байкальска. Организаторы поделились впечатляющими снимками.

В Белокурихе прошли экстремальные велогонки.
В Белокурихе прошли экстремальные велогонки.
Фото предоставлены организаторами соревнований.

Стартовали гонщики около горы Круглая, а финишировали у таежной заимки «Лесная сказка».

Кроме основных заездов, зрителей ждала зрелищная джем-сессия на аэромат. Это экстремальные выступления, когда велосипедисты прыгают с трехметрового трамплина, в воздухе выполняют акробатические трюки и приземляются на специальную надувную подушку.

По результатам заездов лучшей среди девушек стала Мария Рудакова из Белокурихт. Первое место в категории элита завоевал Владимир Пуляевский (Ангарск). Золото у юниоров завоевал Марк Гессен (Иркутск). В категории мастера победил Александр Мамонтов (Томск).

В планах сделать такие велогонки ежегодными и внести мероприятие в календарь всероссийских соревнований, отметил организатор соревнований и руководитель проекта Евгений Елфимов.

Соревнования проходили на базе байк-парка «Белка в колесе», Организатором выступила группа компаний BMG.

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