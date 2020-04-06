Еще один барнаульский хоккеист может попасть в НХЛ

Марченко был задрафтован клубом в 2018 году под 49-м номером.

«Мы бы не задрафтовали его, если бы не были уверены в том, что он хочет перейти/ Мы не знали, хочет ли он перейти прямо сейчас или хочет подождать, но были уверены, что он хочет переехать в Северную Америку», — говорит генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Марченко будет играть в КХЛ еще два года, а затем он уедет в «Коламбус».

Кто такой Кирилл Марченко

Воспитаннику барнаульского хоккея 19 лет. На последнем молодежном чемпионате мира форвард в составе сборной России завоевал серебряную медаль.

«Начал заниматься хоккеем с четырех лет. Лет в шесть-семь нас подобрал хороший тренер. Помню, что по детям играл в одном звене с Андреем Свечниковым (сейчас играет в НХЛ, — прим. ред.). Знаем друг друга с детства. Позже, лет в восемь, он уехал вслед за братом. А я до десяти оставался в Барнауле», — рассказывал Марченко сайту СКА.

Сначала его пригласили в уфимский «Салават Юлаев», там не срослось, и Кирилл отправился в Тюмень. Через несколько лет оказался в Ханты-Мансийске, в «Югре».

Затем был переезд в Санкт-Петербург. В 2018 году Марченко дебютировал за молодежную сборную России.