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Еще в одной барнаульской школе состоится открытый урок биатлона

Открытый урок биатлона.
Открытый урок биатлона.
Барнаульская федерация биатлона.

17 мая 2021 г., в рамках федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» силами Фонда социальных проектов Александра Локтева и Барнаульской федерации биатлона, в средней школе № 87, проведут открытый урок биатлона для учащихся 5-х классов.

Открытый урок биатлона.
Открытый урок биатлона.
Барнаульская федерация биатлона.
Открытый урок биатлона.
Открытый урок биатлона.
Барнаульская федерация биатлона.

Дата: 17 мая

Время: 12.00.

Место: г. Барнаул, ул. Коммунаров, 100

Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

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