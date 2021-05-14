Еще в одной барнаульской школе состоится открытый урок биатлона

17 мая 2021 г., в рамках федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» силами Фонда социальных проектов Александра Локтева и Барнаульской федерации биатлона, в средней школе № 87, проведут открытый урок биатлона для учащихся 5-х классов.
Открытый урок биатлона.
Барнаульская федерация биатлона.
Открытый урок биатлона.
Барнаульская федерация биатлона.
Дата: 17 мая
Время: 12.00.
Место: г. Барнаул, ул. Коммунаров, 100
Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.