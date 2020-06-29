«Это безобразие»: в Барнауле начался и тут же закончился подпольный футбольный турнир

В минувшие выходные на футбольных площадках барнаульского спорткомплекса «Победа», находящегося в муниципальной собственности, неожиданно произошло оживление. Здесь вопреки запретам на спортивно-массовые мероприятия начался турнир по мини-футболу. Руководство спорткомплекса от всего открестилось и назвало происходящее «безобразием».

Провести турнир в разгар пандемии решила организация «Soccer 22». Судя по размещенной в открытом доступе информации, погонять мяч вызвались 20 команд — это как минимум 160 спортсменов, плюс болельщики.

Первые пять матчей прошли 28 июня. Организаторы решили не скрывать этот факт и разместили результаты и фотографии в соцсетях.

По словам директора «Победы» Сергея Квасова, он приехал в воскресение на работу и был поражен «безобразием». Турнир прекращен, договор с арендатором расторгнут.

Сергей Квасов,

директора спорткомплекса «Победа»:

Когда подписывался договор аренды, мы предполагали, что это будут тренировки по всем установленным правилам. Оказалось иначе.

Когда можно будет играть

Вынужденная пауза в футбольных турнирах длится с конца марта. Учитывая, что ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему нестабильная, спортивно-массовые мероприятия запрещены.

В лучшем случае их разрешать на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край в июне ввел первый этап.