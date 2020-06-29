«Это безобразие»: в Барнауле начался и тут же закончился подпольный футбольный турнир

Провести турнир в разгар пандемии решила организация «Soccer 22». Судя по размещенной в открытом доступе информации, погонять мяч вызвались 20 команд — это как минимум 160 спортсменов, плюс болельщики.
Первые пять матчей прошли 28 июня. Организаторы решили не скрывать этот факт и разместили результаты и фотографии в соцсетях.
По словам директора «Победы» Сергея Квасова, он приехал в воскресение на работу и был поражен «безобразием». Турнир прекращен, договор с арендатором расторгнут.
Сергей Квасов,
директора спорткомплекса «Победа»:
Когда подписывался договор аренды, мы предполагали, что это будут тренировки по всем установленным правилам. Оказалось иначе.
Когда можно будет играть
Вынужденная пауза в футбольных турнирах длится с конца марта. Учитывая, что ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему нестабильная, спортивно-массовые мероприятия запрещены.
В лучшем случае их разрешать на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край в июне ввел первый этап.