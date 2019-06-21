«Это колхоз»: архитекторы в пух и прах разнесли проекты двух спортобъектов под брендом «Динамо»

20 июня градостроительный совет при администрации Барнаула рассмотрел проекты ремонта двух спортивных объектов в центре города. Речь идет о центральной проходной футбольного стадиона «Динамо» и Дворце зрелищ и спорта, который недавно получил имя «Титов Арена» и приобщился к сине-белому обществу. Ни один из проектов градсовет не принял. Сильнее всего досталось «хоккеистам».

Как хотят изменить вход на стадион?

Проект реконструкции главного входа на футбольный стадион «Динамо» на пересечении Никитина и проспекта Ленина разрабатывал «Алтайгражданпроект». На градостроительном совете его представил Евгений Башкиров, главный архитектор организации.

Эксперт сообщил: стадион был возведен в 1927 году. В дальнейшем он только «обрастал» различными строениями. В 50-х годах у объекта появилась входная группа, состоящая из непосредственной проходной и двух кассовых киосков по бокам.

Спустя годы эта конструкция претерпела изменения — из-за высокой посещаемости стадиона площадь перед ним надо было расширять, часть первоначальных строений снесли и установили новые.

Стадион Динамо. 1956 год. Александр Антошкин

Теперь алтайское общество «Динамо» решило вернуться к проекту центрального входа 1956 года.

Представитель «Алтайгражданпроекта» объяснил: с фасада планируется убрать навязчивую рекламу, за которой с трудом можно узнать спортивный комплекс, восстановить по историческим эскизам портал, стену, выходящую на проспект Ленина, декорировать элементами того периода.

Что касается других элементов фасада, например, старого забора вдоль улицы Никитина, то в их отношении никакой работы «Алтайгражданпроект» не осуществлял.

Евгений Башкиров,

главный архитектор компании «Алтайгражданпроект»:

Сейчас часть стадиона по улице Никитина огорожена решетчатым забором, кованным его язык не повернется назвать. Причем их несколько типов. Мы дадим рекомендацию, какой тип принять за основу.

Как выглядит футбольный стадион «Динамо» Дмитрий Лямзин

По словам Евгения Башкирова, представленный проект является первоначальным и над ним еще предстоит потрудится. Например, архитекторам надо проработать размеры сооружения и отдельные его детали. Изначально вход, который был на «Динамо», имел ширину 12 метров, а высота — 6.

Цветовое решение тоже еще обсуждается.

Евгений Башкиров,

главный архитектор компании «Алтайгражданпроект»:

Наличие белого и синего цветов не обсуждается, так как это фирменные цвета общества «Динамо». А вот в каких они будут соотношениях, это вопрос, который предстоит решить. Мы пока сделали первые пробные эскизы, но они, честно, не хороши. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу.

Какие вопросы возникли к проекту?

Отклики членов градсовета на данный проект оказались живыми и эмоциональными. Вот самые острые из комментариев экспертов.

1. Как спрятать «хлам» стадиона?

Александр Деринг , архитектор , руководитель мастерской «Классика». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Что касается самой входной зоны, мне кажется, надо увеличить ее масштаб, чтоб спрятать весь «хлам» этого стадиона, сделать незаметнее уродливое табло. Нам нужно достойной городской постройкой отгородиться от всего, что там есть внутри. Иначе это какой-то райцентр получается, колхоз.

2. Как изменить цветовую гамму стадиона?

Сергей Боженко,

архитектор:

Считаю ведомственной глупостью красить здание в цвета эмблемы. Мы с вами градостроители, давайте посмотрим вокруг. Стадион окружают здания, в том числе памятники архитектуры, большая часть которых имеет красный, желто-оранжевый колорит. Так что не надо на контрасте красить здание в синий. Здание касс и так выглядит безобразно, по своей архитектуре — это сарай. Облицовывая его в синий, мы только усугубляем ситуацию.

3. Нужен ли такой объект в центре города?

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Наличие таких стадионов в городах — это вообще большая проблема, прежде всего транспортная. Они проектировались, когда не было еще такого потока. Не дай бог «Динамо-Барнаул» выйдет в лигу выше, город же вообще встанет. Стоило бы задуматься об выносе этого объекта за черту города. Понимаю. что здесь завязаны серьезные финансовые вопросы. Но можно рассмотреть варианты обмена территории. Это задача максимум на перспективу.

4. Почему не проводят полную реконструкцию стадиона?

Петр Анисифоров,

архитектор:

На сколько хватает денег, такой и размах. Выйдет «Динамо-Барнаул» в лигу выше, тогда собственники будут задумываться о чем-то большем. Понятно, что концепцию масштабной реконструкции рассматривать в любом случае надо.

Как хотят изменить Дворец зрелищ и спорта?

Проект реконструкции многострадального Дворца зрелищ и спорта для нового собственника разрабатывала компания «Графит». Ее директор Сергей Черепанов на градсовете сразу сообщил: изменению подвергся только внешний облик. Сама конструкция здания останется прежней.

Пространство около Дворца спорта предложено расширить. Дворовую территорию, которая раньше использовалась для служебных нужд, теперь отдадут под парковку. Здесь планируется оборудовать 126 дополнительных мест под автомобили.

Проект капитального ремонта Дворца зрелищ и спорта altapress.ru

Билетные кассы, находящиеся в стороне от арены, предложено перенести внутрь здания, центральный вход оборудовать пандусами для инвалидов.

Сергей Черепанов,

представитель компании «Графит»:

Изначально Дворец зрелищ и спорта строился по типовому проекту. Всего в Советском Союзе было 26 подобных объектов. Все они подверглись кардинальным изменениям.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Нижнюю часть фасада пока перестраивать не будут. Здесь даже оставят мозаичный барельеф. А вот верхнюю поменяют полностью.

Огромных баннеров на здании больше не будет. Анонсы мероприятий планируется транслировать на большом мультимедийном экране размером 12 на 6 метров.

Сергей Черепанов,

директор компании «Графит»:

Заказчик поставил задачу, чтобы «Титов-Арена» ассоциировалась с хоккейным клубом «Динамо», поэтому выбрана сине-белая цветовая гамма. Нами было предложено обустройство навесного фасада из трехслойных сэндвич-панелей. Кассеты будут перфорированы и сквозь них будет устроена подсветка.

У архитекторов проект вызвал массу вопросов. Разработчиков, в частности, спросили не хотят ли они распространить стилистику первого этажа на все здание, тем самым сделав его более гармоничным.

Ответ оказался отрицательным. По словам Сергея Черепанова, новый собственник намерен осовременить объект, дополнив его большой эмблемой «Д».

Проект капитального ремонта Дворца зрелищ и спорта altapress.ru

Евгений Востриков,

гендиректор компании «Домстрой-Барнаул»:

Вы считаете, если поменяется собственник Большого театра, надо позволить ему разместить логотип компании на фасаде? Неужели вы не понимаете, что Дворец зрелищ и спорта — это своеобразный символ Барнаула. Это здание в центре города, а не где-то на проспекте Энергетиков. И вдруг в угоду каких-то командных вещей, все меняется. А как же история?

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной Анна Зайкова

Замечаний к разработчикам оказалось предостаточно.

Какие вопросы возникли к проекту?

Архитекторы пришли к выводу, что проект капремонта, мягко говоря, сырой. Стилистика объекта не выдержана ни с цветовой, ни с образной точки зрения. Некоторые из экспертов не стеснялись в выражениях.

1. Нужно ли сохранить типовой проект Дворца спорта?

Петр Анисифоров,

архитектор:

В Советское время образцовые проекты назывались типовыми. Я понимаю, что в современном мире другие требования, материалы, но архитектурный образ этого объекта уже сложился и его надо обязательно сохранять. Предложенный образ подошел бы для торговой «коробки», для этикетки. А это центр города, рядом серьезные здания. Другой здесь нужен подход, гораздо серьезнее.

Дворец зрелищ и спорта СС0 Дворец зрелищ и спорта СС0 Дворец зрелищ и спорта СС0 Дворец зрелищ и спорта СС0

2. Будет ли сочетаться отремонтированный Дворец с другими зданиями?

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Разработчикам надо было задуматься об ансамбливости. Дворец находится на площади Сахарова, рядом Театр Драмы, правительство Алтайского края. В основном это модернистская застройка 80-х годов. И стилистика вся выдержанная. Здесь надо было найти более лаконичное решение. Я ничего против прежнего проекта не имею. Перестраивать мы порой беремся не от большого ума. В Томске взялись переделывать Дворец спорта, в итоге получился «Шанхай». Безобразно, бульдозером можно все сносить.

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной Анна Зайкова

3. В какой стилистике выполнен проект?

Сергей Боженко,

архитектор:

Я этот проект даже не могу назвать легким, скорее — легкомысленным. Сделана попытка оформить все в стиле конструктивизма, но она не воплотилась должным образом. Ранее существовавший фасад с эстетической точки зрения намного интересней, нежели то, что нам предложили. На лицо полная дисгармония верхнего объема и нижнего стилобата. Я не уверен, что сам автор доволен своей работой. Но, как шутка, это проходит.

Сергей Боженко. altairegion22.ru

Что разработчики будут делать дальше?

Проект капремонта Дворца спорта члены градсовета единогласно отклонили.

Денис Гончаров, представлявший интересы собственника, пояснил altapress.ru: замечания экспертов обязательно будут рассмотрены. В ближайшее время предстоит решить, стоит ли использовать прежнюю стилистику Дворца спорта или все же ее осовременить. Новые владельцы все-таки склоняются ко второму варианту.

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной Анна Зайкова

«В любом случае внешний вид фасада с градостроительным советом мы согласуем», — сообщил Денис Гончаров.

Футбольному «Динамо» повезло чуть больше. Проект нового входа на стадион «Алтайгражданпроекту» предстоит немного доработать с учетом замечаний архитекторов. Рассматривать его будут в городском комитете по строительству уже в рабочем порядке.

Проекту Дворца спорта придется пройти экзекуцию градсовета повторно.