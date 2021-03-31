Это не инопланетяне. Кто осветил барнаульскую Трассу здоровья светом фонарей

В ночь на 28 марта на барнаульской Трассе здоровья было непривычно светло: здесь третий год подряд проходила гонка Yolochka Ski Night, в которой приняли участие больше 70 лыжников-любителей. Всю дистанцию они прошли при свете налобных фонарей. Чем интересен этот формат, почему его проводят именно весной и чего ждать спортсменам в следующем сезоне, в разборе altapress.ru

Чем интересны такие гонки

Скажем сразу, формат ночных гонок не новый: за рубежом его довольно давно используют в разных видах спорта.

В 2020 году в немецком Рупольдинге биатлонный этап Кубка мира проводили в темное время суток, и собрал он аж 90 тыс. зрителей — не каждый топовый футбольный матч может похвастаться такой посещаемостью.

Стадион «Шальке», принимавший популярные «Рождественские гонки» в ночь, также заполнялся до отказа.

Секрет популярности прост: ночные гонки — это гармоничное соединение шоу и спорта.

Что делают на Алтае

Барнаул — это, конечно, не немецкий город Гельзенкирхен с его стадионом «Шальке», но традиция ночных гонок у нас тоже есть.

Третий год подряд этот формат на Трассе здоровья опробует лыжная школа Yolochka. И с каждым разом он становится все интереснее.

27 марта на старт вышло 66 лыжников-мужчин и 6 отважных девушек. И это при том, что регистрация на гонку была открыта всего за 10 дней до назначенной даты. Пройти им предстояло 25 км и 15 км соответственно.

В стартовом городке — мерцающий свет прожекторов, музыка и особая атмосфера праздника. В ночное время на самой трассе никого посторонних нет. Отсутствие гуляющих — это особое удовольствие для спортсменов, значит можно разогнаться.

Александр Александров, ставший победителем среди мужчин, проехал 25 км за 1.06 часа.

Ночная гонка лыжников в Барнауле. yolochka.ski/

В чем особенность формата

Иван Крюков, основатель школы Yolochka, рассказывает: для ночной гонки Трасса здоровья подходит как нельзя лучше. Рельеф не сложный, без крутых спусков и ухабистых поворотов.

Пройти дистанцию даже в темное время суток не составляет труда.

С этим спокойно справились даже двое лыжников из Новосибирска, которые прежде на барнаульскую трассу никогда не выезжали.

Полноценный круг в 25 км дает возможность лыжникам, не петлять по одному и тому же маршруту и не толпится в узком стартовом городке.

Свою ночную гонку Yolochka традиционно проводит в конце марта. Дело в том, что Трасса здоровья к этому времени еще в хорошем состоянии, а близкие к нулю ночные температуры позволяют лыжникам комфортно себя чувствовать на дистанции.

В середине января, когда проходила первая серия гонок Yolochka Ski Cross, на улице было -20, а в ночь накануне морозы стояли до -30.

Ночная гонка лыжников в Барнауле. yolochka.ski/

Чего ждать на будущий год

Если не грянет очередная мировая пандемия, на будущий год ночная гонка в Барнауле непременно состоится. Организаторы обещают сюрпризы как для самих спортсменов, так и для болельщиков.