Этот день победы. Как футболисты «Динамо-Барнаул» сенсационно обыграли грозного лидера

21 сентября футболисты «Динамо-Барнаул» провели очередной домашний матч. Его можно бы и не запомнить, если бы не несколько «но». Во-первых, это пока единственная игра с момента коронавирусных запретов, когда болельщиков пустили на стадион. Во-вторых, «Динамо» сенсационно обыграло лидера, не оступавшегося в этом сезоне ни разу. В-третьих, невообразимый драматический накал, державший в напряжении вплоть до финального свистка. Болельщики шутят, что для них теперь есть три знаковых игры: Россия-Голландия в 2008 году, Россия-Испания в 2018-м и Динамо-Камаз в 2020-м.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.

Что происходило перед матчем

За полчаса до игры около центрального стадиона «Динамо» ни души и непривычно тихо. Около касс стоят лишь трое мужчин и о чем-то оживленно спорят.

Вокруг никакого ажиотажа, очередей или любого другого намека, что большой футбол вернулся в Барнаул. И увидеть его теперь может каждый.

Первые матчи в новой группе № 4, которую раньше называли Урал-Приволжье, «Динамо-Барнаул» провело без зрителей. На тот момент регион находился лишь на первом этапе снятия ограничений по COVID-19 и о присутствии людей на футболе даже речи не шло.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Но зловредный вирус начал потихоньку сдаваться и у болельщиков забрезжила надежда. Роспотребнадзор разрешил, наконец, заполнить стадионы на 25%. Учитывая, что на «Динамо» есть только две полноценные трибуны — это около 2 тыс. мест. Но и они оказались полупусты.

К моменту начала матча северная трибуна под козырьком была заполнена в лучшем случае на половину. Южная и того меньше, там людей можно было пересчитать по пальцам.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Среди них расположился единственный фанат из Набережных Челнов, добравшийся до Барнаула. Сергей, специалист по ремонту радиоуправляемых моделей, ехал на Алтай с пересадками 42 часа.

Скромничать он не стал: растянул флаг любимого футбольного клуба прямо на ограждении поля и буквально с первых минут матча затянул свое «Вперед, Камаз»!

Чем недовольны люди

Так получилось, что все домашние матчи «Динамо» теперь начинаются с 17.00. Время крайне неудобное — об этом говорят сами люди, понимает и руководство клуба. Но сделать пока ничего не может. Дело в том, что стадион уже много лет существует по-сути без освещение. Та система, что есть, устарела и морально и физически.

На стадионе «Динамо». пресс-центр администрации Барнаула

Прожекторы в вечерней полумгле светят совсем тускло. Менять их, по идее, надо вместе с остальной инфраструктурой, а это требует серьезных вложений, которые у общества «Динамо» ограничены.

Еще один «минус» — запрет на посещение массовых мероприятий детьми. Еще до начала матча болельщики негодовали по этому поводу в соцсетях. «Задолбал этот маразм коронавирусный», — писали они.

Подорожал в этом сезоне и билет на футбол, который теперь стоит не 100, а 200 рублей. Люди это тоже восприняли неоднозначно.

«Качество футбола-то лучше не стало!», — возмущались болельщики.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

У руководства клуба по этому поводу свое мнение: поход на стадион, что поход в кино. Зритель может и не догадываться, понравится ли ему фильм или нет, но 200−300 рублей в кассу кинотеатра все равно несет. С футболом то же самое, считают в «Динамо».

Надо признать: тот, кто пришел вчера на стадион, о потраченных деньгах и времени точно не пожалел.

Как проходил матч

Грозный «Камаз», претендующий на выход в подъэлитную Футбольную национальную лигу, приехал в Барнаул на правах однозначного фаворита. Команда, в этом сезоне не проигравшая до вчерашнего матча ни одной игры, горделиво расположилась на первом месте турнирной таблицы с убедительной разницей мячей 23:4.

У «Динамо» все было скромнее — семь очков за шесть туров и три досадных поражения подряд. Последнее — в гостях у «Челябинска» с разгромным счетом 0:4.

Но и это еще не все. Преданные болельщики футбола помнят инцидент 12 летней давности, когда «Динамо», вышедшее в первый дивизион, отвратительно играло с «Камазом». Наши футболисты сначала с треском провалили домашний матч со счетом 2:5. А потом в Набережных Челнах опозорилось еще сильнее, проиграв 0:7.

Поговаривают, что экс-губернатор края Александр Карлин, пришедший тогда первый раз на барнаульский стадион, был в жутком гневе, узнав после фиаско, сколько при такой невнятной игре получают игроки.

Вот и сейчас ложных надежд никто не испытывал, слишком уж грозный соперник к нам приехал. Некоторые пессимисты даже спорили, на какой минуте «Динамо» пропустит первый гол. Но минуты шли, а счет на табло не менялся.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

На 20-й минуте «Камаз» после розыгрыша углового мог открыть счет, но мяч пролетел чуть в стороне от штанги. Потом шансы появились у динамовца Ивана Житникова, но на линии штрафного он не смог быстро обработать мяч и пустил его выше.

Последний отрезок тайма даже можно занести в актив «Динамо». Наши футболисты играли куда дисциплинированнее нежели соперники, которые, видимо, думали, что вот-вот дожмут хозяев.

Не получилось. На перерыв команды ушли при нулях.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Второй отрезок матча начался леденяще тревожно: на 47 минуте «камазовцы» заработали пенальти. Не впечатляющий по силе удар пришелся в левый угол, мяч намертво блокировал вратарь и капитан Богдан Карюкин. И вот тут понеслось.

Было ощущение, что «камазовцы» разозлились сами на себя. Они раз за разом старались создавать опасные моменты, но каждый раз чего-то им не хватало: то точности, то просто спортивного фарта.

Зрители откровенно троллили: «Давай, „Динамо“! У „Камаза“ уже бензин кончается. Сейчас встанут». И как в воду глядели. На 67 минуте только вышедший на замену Виктор Липин, к слову, недавно ставший отцом, первым после отскока оказался у мяча и пробил его в сетку ворот.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

А на 82 минуте «камазовцы» сами усугубили свое положение, увеличив счет автоголом. И тут, казалось бы, дело сделано. Люди, не дожидаясь свистка, начали потихоньку расходится. А зря.

Что произошло в конце матча

Небывалые по своему накалу страсти разразились уже в добавленные четыре минуты игры. Сначала главный судья, которого как только не ругали разгоряченные барнаульские зрители, назначил в нашу сторону еще один пенальти, который в этот раз сопернику удалось реализовать.

Тут нервы не выдержали у Богдана Карюкина. Он сначала не хотел отдавать мяч сопернику, а затем выпнул на поле еще один, за что получил «горчичник». Второй.

Так «Динамо» осталось без вратаря и без единой возможной замены. Майку капитана и вратарские перчатки одел полузащитник Максим Ерусланов и встал в ворота. Люди на трибунах явно напряглись.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Благо играть оставалось считанные секунды. Финальный свисток, и вот она совершенно неожиданная, но действительно выстраданная и заслуженная победа.

Что сказали наставники команд

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Камаза» был напыщен. И начал он не с поздравления соперника, что было бы уместно, а с претензий. Пошатнувшегося лидера не устроило качество барнаульского газона, которое, по его мнению, не позволило им сыграть в привычный комбинационный футбол.

Михаил Белов,

главный тренер команды «Камаз»:

Мы просили хозяев постричь поле, они отказались. Попросили полить поле, они сделали это только утром в день игры. Обычно это делается перед выходом игроков на поле, за пять минут. Ваш полив только для муравьев полезен.

Впереди «Камаз» ждет встреча не менее сложная: 24 сентября команда сыграет в Новосибирске, где местный клуб тоже жаждет побед и «крови».

Наставник «динамовцев» Александр Суровцев поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился за досадное поражение в Челябинске. Что же касается вратаря Карюкина, то его поступок главный тренер объяснил вскипевшими эмоциями. «Я Богдану за игру сказал спасибо», — добавил Суровцев.

Что команду ожидает дальше

В ближайшую неделю у «Динамо-Барнаул» будет еще два домашних матча. 24 сентября мы встречаем «Зенит-Ижевск», который вчера вырвал ничью у «Новосибирска».

А 29 сентября к нам как раз приедут соседи. Это будет матч, перенесенный с 1 ноября по причине непредсказуемой сибирской погоды.