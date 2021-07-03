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Спорт

ЕВРО-2020. Англичане не остановят Украину, по мнению барнаульского эксперта

3 мюля в Риме в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу сойдутся сборные Англии и Украины. Родоначальники футбола против дебютанта плей-офф. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбол.
Футбол.
СС0.

Свой прогноз на четвертьфинал дает Богдан Олийнык, тренер СШОР по футболу Алексея Смертина.

«Фаворитом данного матча являются англичане, но хочется, чтобы дальше прошла Украина. Про Англию могу сказать, что у них очень много индивидуально сильных футболистов, готовых решить любой момент. Кроме того, на этом чемпионате англичане не пропускали ни разу, что говорит о хорошей обороне. Сборная Украины показывает достаточно симпатичный футбол, есть лидеры, которые ведут команду за собой, в предыдущем матче против Швеции украинцы показали, что могут на зубах вытаскивать матчи. Поэтому мой прогноз будет несколько неожиданным — ничья в основное время и победа Украины в дополнительное время или в серии пенальти», — говорит эксперт.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем матча Дания — Чехия.

Владислав Немцев

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