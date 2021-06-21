ЕВРО-2020. Барнаульский тренер предсказывает, что сборная России выйдет из группы

Национальная сборная России по футболу 21 июня проведет заключительный матч группового турнира на ЕВРО-2020. Соперник нашей команды -сборная Дании. Матч начнется в Копенгагене в 22:00 по московскому времени, в Барнауле будет глубокая ночь.

Напомним: для выхода из группы сборной России нельзя проигрывать датчанам. Ничья или тем более победа выведут команду Станислава Черчесова в 1/8 финала чемпионата Европы.

Турнирная таблица в группе «В»: Бельгия — 6 очков, Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0 очков.

Свой прогноз на матч дает Александр Грушин, тренер детской футбольной школы Алексея Смертина.

Александр Грушин,

тренер:

Фаворитом в этой встрече я считаю датчан, потому мы играем в Копенгагене. При поддержке болельщиков они понесутся вперед, а наших фанатов в Данию, как известно, не пустили из-за коронавируса. Поэтому матч будет тяжелый. Россия, конечно, будет атаковать, но датчане будут хорошо обороняться и на контратаках забьют гол. Но наши в концовке, я думаю сравняют счет. В итоге команды сыграют вничью — 1:1.

Если сборная России все-таки проиграет этот матч, а Бельгия победит финнов, то у трех команд останется по 3 очка. Тогда для распределения мест будут считать разницу мячей в матчах между этими тремя сборными. Финляндия победила Данию со счетом 1:0, а наши выиграли у финнов с таким же результатом. Таким образом, поражение с разницей в два мяча будет означать, что сборная России займет последнее, 4-е место в группе.

Владислав Немцев