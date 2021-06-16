ЕВРО-2020. Барнаульский тренер предсказывает трудную победу России над Финляндией

Свой прогноз на эту игру дает тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина Богдан Олийнык:

Я считаю, что Россия — фаворит в этом матче. Хотя первый тур показал, что Финляндия обыграла Данию на выезде и это далеко не слабый соперник, как все ее считали в нашей группе. Обе команды — закрытые, больше внимания уделяют обороне. Имея в запасе три очка, финны, на мой взгляд, будут глубоко сидеть в защите и ждать своего момента. Россия будет владеть небольшим преимуществом, играя больше на половине поля соперника. Жду, конечно, только победы от нашей сборной. Надеюсь, что мы выйдем из группы. Но счет этого матча будет некрупным: 1:0 либо 2:0 в пользу одной из сборных. Надеюсь, России.