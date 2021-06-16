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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер предсказывает трудную победу России над Финляндией

16 июня сборная России в Санкт-Петербурге проведет второй матч в рамках чемпионата Европы по футболу. Соперник — команда Финляндии, игра начнется в 20:00 по барнаульскому времени.

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото предоставлено PRNEWS.IO

Свой прогноз на эту игру дает тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина Богдан Олийнык:

Я считаю, что Россия — фаворит в этом матче. Хотя первый тур показал, что Финляндия обыграла Данию на выезде и это далеко не слабый соперник, как все ее считали в нашей группе. Обе команды — закрытые, больше внимания уделяют обороне. Имея в запасе три очка, финны, на мой взгляд, будут глубоко сидеть в защите и ждать своего момента. Россия будет владеть небольшим преимуществом, играя больше на половине поля соперника. Жду, конечно, только победы от нашей сборной. Надеюсь, что мы выйдем из группы. Но счет этого матча будет некрупным: 1:0 либо 2:0 в пользу одной из сборных. Надеюсь, России.

Также сегодня, 16 июня, в нашей группе состоится еще один матч — Бельгия сыграет в Копенгагене против датчан.

Владислав Немцев

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