26 июня
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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер прогнозирует, что обидчик сборной России обыграет еще и Уэльс

Полуфиналист прошлого чемпионата Европы по футболу, сборная Уэльса, сыграет 26 июня с обидчиком сборной России в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Матч Уэльс — Дания пройдет в Амстердаме, игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Свой прогноз на эту игру дает Андрей Клименко, тренер ФК «Динамо Барнаул».

«В этом матче фаворитом я считаю сборную Дании. Они дома провели две игры, когда Россию обыграли и играли с Бельгией, там были их болельщики, они гнали их вперед. Мне очень игра датчан понравилась, в плане организации и созидания. Я бы, конечно, отдал предпочтение сборной Дании. Но я думаю, что победа эта будет с минимальным преимуществом. Я бы поставил на победу датчан 2:1. Все-таки у Уэльса есть тоже свои мастера и индивидуально сильные футболисты, такие, например, как Гарет Бэйл», — говорит Андрей Клименко.

На групповой стадии Уэльс вышел из группы со второго места с четырьмя набранными очками. Дания вышла из группы тоже со второго места, набрав три очка, разгромив сборную России со счетом 4:1. Датчане опередили финнов и россиян по разнице забитых и пропущенных мячей.

Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Владислав Немцев.

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