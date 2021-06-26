ЕВРО-2020. Барнаульский тренер прогнозирует, что обидчик сборной России обыграет еще и Уэльс

Свой прогноз на эту игру дает Андрей Клименко, тренер ФК «Динамо Барнаул».

«В этом матче фаворитом я считаю сборную Дании. Они дома провели две игры, когда Россию обыграли и играли с Бельгией, там были их болельщики, они гнали их вперед. Мне очень игра датчан понравилась, в плане организации и созидания. Я бы, конечно, отдал предпочтение сборной Дании. Но я думаю, что победа эта будет с минимальным преимуществом. Я бы поставил на победу датчан 2:1. Все-таки у Уэльса есть тоже свои мастера и индивидуально сильные футболисты, такие, например, как Гарет Бэйл», — говорит Андрей Клименко.