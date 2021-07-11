ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Англия и Италия в финале сыграют вничью в основное время

Англичане впервые начиная с 1966 года имеют шанс выиграть хотя бы один серьезный титул, поскольку играют дома. Но Италия тоже не избалована титулами, чемпионат Европы эта сборная выигрывала лишь в далеком 1968 году.

Свой прогноз на решающую встречу дает Владимир Демченко, тренер ФК «Динамо-Барнаул».

«Я считаю, что фаворита в этой игре нет. Думаю, что шансы абсолютно равны — 50 на 50. Матч будет складываться абсолютно равно — и по владению мячом, и по голевым моментам. Предполагаю, что много голов в решающем матче не будет. Никто не захочет рисковать. Ведь на поле сойдутся две классные команды, две суперсборные. К тому же Англия и Италия отлично играют в обороне. Англичане вообще всего один мяч пропустили за весь турнир. Атакующая линия у обеих сборных тоже выглядит прилично. Поэтому очень сложно угадать, кто одержит победу. Считаю, что матч закончится в основное время вничью — 1:1. Судьба золотых медалей решится в дополнительное время или в серии пенальти», — рассказал эксперт.