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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Англия и Италия в финале сыграют вничью в основное время

11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» состоится финал чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии принимает итальянцев. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Англичане впервые начиная с 1966 года имеют шанс выиграть хотя бы один серьезный титул, поскольку играют дома. Но Италия тоже не избалована титулами, чемпионат Европы эта сборная выигрывала лишь в далеком 1968 году.

Свой прогноз на решающую встречу дает Владимир Демченко, тренер ФК «Динамо-Барнаул».

«Я считаю, что фаворита в этой игре нет. Думаю, что шансы абсолютно равны — 50 на 50. Матч будет складываться абсолютно равно — и по владению мячом, и по голевым моментам. Предполагаю, что много голов в решающем матче не будет. Никто не захочет рисковать. Ведь на поле сойдутся две классные команды, две суперсборные. К тому же Англия и Италия отлично играют в обороне. Англичане вообще всего один мяч пропустили за весь турнир. Атакующая линия у обеих сборных тоже выглядит прилично. Поэтому очень сложно угадать, кто одержит победу. Считаю, что матч закончится в основное время вничью — 1:1. Судьба золотых медалей решится в дополнительное время или в серии пенальти», — рассказал эксперт.

Напомним: Италия в полуфинале выиграла по пенальти у Испании, основное время закончилось со счетом 1:1. Англия же в дополнительное время победила Данию 2:1.

Все финалы чемпионата Европы по футболу

  • 1960 год. СССР — Югославия — 2:1.
  • 1964 год. Испания — СССР — 2:1.
  • 1968 год. Италия — Югославия — 2:0.
  • 1972 год. ФРГ — СССР — 3:0.
  • 1976 год. ФРГ — Чехословакия — 2:2. По пенальти 3:5.
  • 1980 год. ФРГ — Бельгия — 2:1.
  • 1984 год. Франция — Испания — 2:0.
  • 1988 год. Голландия — СССР- 2:0.
  • 1992 год. Дания — Германия — 2:0.
  • 1996 год. Германия — Чехия — 2:1.
  • 2000 год. Франция — Италия — 2:1.
  • 2004 год. Португалия — Греция — 0:1.
  • 2008 год. Испания — Германия — 1:0.
  • 2012 год. Испания — Италия — 4:0.
  • 2016 год. Португалия — Франция — 1:0.

Владислав Немцев.

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