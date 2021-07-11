ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Англия и Италия в финале сыграют вничью в основное время

Англичане впервые начиная с 1966 года имеют шанс выиграть хотя бы один серьезный титул, поскольку играют дома. Но Италия тоже не избалована титулами, чемпионат Европы эта сборная выигрывала лишь в далеком 1968 году.
Свой прогноз на решающую встречу дает Владимир Демченко, тренер ФК «Динамо-Барнаул».
«Я считаю, что фаворита в этой игре нет. Думаю, что шансы абсолютно равны — 50 на 50. Матч будет складываться абсолютно равно — и по владению мячом, и по голевым моментам. Предполагаю, что много голов в решающем матче не будет. Никто не захочет рисковать. Ведь на поле сойдутся две классные команды, две суперсборные. К тому же Англия и Италия отлично играют в обороне. Англичане вообще всего один мяч пропустили за весь турнир. Атакующая линия у обеих сборных тоже выглядит прилично. Поэтому очень сложно угадать, кто одержит победу. Считаю, что матч закончится в основное время вничью — 1:1. Судьба золотых медалей решится в дополнительное время или в серии пенальти», — рассказал эксперт.
Напомним: Италия в полуфинале выиграла по пенальти у Испании, основное время закончилось со счетом 1:1. Англия же в дополнительное время победила Данию 2:1.
Все финалы чемпионата Европы по футболу
- 1960 год. СССР — Югославия — 2:1.
- 1964 год. Испания — СССР — 2:1.
- 1968 год. Италия — Югославия — 2:0.
- 1972 год. ФРГ — СССР — 3:0.
- 1976 год. ФРГ — Чехословакия — 2:2. По пенальти 3:5.
- 1980 год. ФРГ — Бельгия — 2:1.
- 1984 год. Франция — Испания — 2:0.
- 1988 год. Голландия — СССР- 2:0.
- 1992 год. Дания — Германия — 2:0.
- 1996 год. Германия — Чехия — 2:1.
- 2000 год. Франция — Италия — 2:1.
- 2004 год. Португалия — Греция — 0:1.
- 2008 год. Испания — Германия — 1:0.
- 2012 год. Испания — Италия — 4:0.
- 2016 год. Португалия — Франция — 1:0.
Владислав Немцев.