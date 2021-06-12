ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Бельгия победит Россию в тяжелом поединке

Свой прогноз на эту игру дает Николай Шабалин, тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина. Наш эксперт ранее выступал за барнаульское «Динамо», красноярский «Енисей», ФК «Новокузнецк», «Кузбасс» из Кемерова, «Динамо» Киров, а заканчивал карьеру в братском «Сибиряке».

Фаворит матча, естественно, бельгийцы. Там много звездных игроков, которые выступают в ведущих европейских чемпионатах. Так что, на бумаге мое мнение однозначное. Но что будет в игре, сложно сказать. Все-таки это первый матч, так что, возможно, у игроков будет стрессовая ситуация, и Россия за счет хорошей, организованной игры и поддержки трибун сможет создать проблемы. Думаю, сборная Бельгии будет иметь преимущество по владению мячом, по голевым моментам, но наши будут держаться за счет самоотдачи, дисциплины и грамотных действий в обороне. Многое зависит и от того, на чьей стороне будет удача в этом матче. Исход встречи трудно спрогнозировать, но все-таки Бельгия победит со счетом 2:1. .