ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Дания с трудом, но победит Чехию в четвертьфинале

Свой прогноз на эту игру дает Денис Стрельников, тренер спортшколы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина.

«Сложно сказать кто фаворит в этом матче. Встречаются две хорошо подготовленные физически и тактически команды, которые играют в открытый футбол. Что Чехия, что Дания показали хороший футбол в 1/8 финала. Чехи перетерпели натиск сборной Нидерландов и забили в итоге свои мячи, а сборная Дании очень уверенно разобралась с Уэльсом. Некоторое преимущество в матче думаю будет все же на стороне Дании. Я считаю, что матч закончится результативной ничьей в основное время, но в итоге Дания по пенальти пройдет в полуфинал», — сказал эксперт.