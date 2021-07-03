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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Дания с трудом, но победит Чехию в четвертьфинале

3 июля в Баку в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу встречаются сборные Чехии и Дании. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Свой прогноз на эту игру дает Денис Стрельников, тренер спортшколы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина.

«Сложно сказать кто фаворит в этом матче. Встречаются две хорошо подготовленные физически и тактически команды, которые играют в открытый футбол. Что Чехия, что Дания показали хороший футбол в 1/8 финала. Чехи перетерпели натиск сборной Нидерландов и забили в итоге свои мячи, а сборная Дании очень уверенно разобралась с Уэльсом. Некоторое преимущество в матче думаю будет все же на стороне Дании. Я считаю, что матч закончится результативной ничьей в основное время, но в итоге Дания по пенальти пройдет в полуфинал», — сказал эксперт.

Победитель этой пары сыграет в ½ финала встретится с победителем матча Англия — Украина. Первую пару полуфиналистов уже составили Италия и Испания.

Владислав Немцев

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