ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Испания в тяжелом матче выиграет у Хорватии

Свой прогноз на матч Хорватия — Испания дал футбольный эксперт Владимир Демченко, тренер ФК «Динамо Барнаул».
«Фаворитом в этом матче я считаю сборную Испании. Команды похожи по стилю игры, обе сборные любят владеть мячом, контролировать мяч. У испанцев более командная игра, а хорваты в этом компоненте слабее их. По владению мячом преимущество будет у Испании, но хорваты могут их поймать на контратаке. Хорватия — хорошая команда, не зря она играла два года назад в Москве в финале чемпионате мира. Тем не менее, склоняюсь больше к тому, что Испания выиграет со счетом 2:1», — говорит Владимир Демченко.
На групповой стадии Хорватия набрала 4 очка и разделила вторую строчку с Чехией. Но так как разница мячей у Хорватии была лучше, она и заняла второе место. Испания же вышла из своей группы также со второго места, набрав 5 очков.
Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с победителем пары Франция-Швейцария.
Владислав Немцев.