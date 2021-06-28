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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что Испания в тяжелом матче выиграет у Хорватии

28 июня на ЕВРО-2020 состоятся еще два интереснейших матча на вылет. Вице-чемпион мира сборная Хорватии сыграет с победителем Евро-2012 сборной Испании в 1/8 финала. Матч пройдет в Копенгагене, игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Свой прогноз на матч Хорватия — Испания дал футбольный эксперт Владимир Демченко, тренер ФК «Динамо Барнаул».

«Фаворитом в этом матче я считаю сборную Испании. Команды похожи по стилю игры, обе сборные любят владеть мячом, контролировать мяч. У испанцев более командная игра, а хорваты в этом компоненте слабее их. По владению мячом преимущество будет у Испании, но хорваты могут их поймать на контратаке. Хорватия — хорошая команда, не зря она играла два года назад в Москве в финале чемпионате мира. Тем не менее, склоняюсь больше к тому, что Испания выиграет со счетом 2:1», — говорит Владимир Демченко.

На групповой стадии Хорватия набрала 4 очка и разделила вторую строчку с Чехией. Но так как разница мячей у Хорватии была лучше, она и заняла второе место. Испания же вышла из своей группы также со второго места, набрав 5 очков.

Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с победителем пары Франция-Швейцария.

Владислав Немцев.

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