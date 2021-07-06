ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что в суперважном полуфинале Италия победит Испанию

Свой прогноз на игру дал футбольный эксперт, тренер ФК «Динамо-Барнаул» Владимир Демченко:

«Фаворитом в этом матче, на мой взгляд, является Италия. Жду очень интересного футбола. Думаю, что обе команды будут придерживаться своего стиля игры. Италия самая стабильная команда на ЕВРО. У них сбалансированы оборона и атака, в принципе вся команда смотрится очень прилично. Конечно, победителя предсказать тяжело, но я, все-равно, предпочтение отдаю сборной Италии. В чем уступают испанцы? Это тоже хорошая сборная, отлично владеет мячом и атакует. Но завершения в атаке не хватает, хотя испанцы разыгрались, в последних играх стали забивать. Ставлю на счет 2:1 в пользу Италии», — прокомментировал Владимир Демченко.