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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер считает, что в суперважном полуфинале Италия победит Испанию

6 июня на чемпионате Европы по футболу состоится первый полуфинал. Болельщиков и любителей этой игры ждет интереснейшее соперничество двух фаворитов — итальянцев и испанцев. Матч в Лондоне на стадионе «Уэмбли» начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Свой прогноз на игру дал футбольный эксперт, тренер ФК «Динамо-Барнаул» Владимир Демченко:

«Фаворитом в этом матче, на мой взгляд, является Италия. Жду очень интересного футбола. Думаю, что обе команды будут придерживаться своего стиля игры. Италия самая стабильная команда на ЕВРО. У них сбалансированы оборона и атака, в принципе вся команда смотрится очень прилично. Конечно, победителя предсказать тяжело, но я, все-равно, предпочтение отдаю сборной Италии. В чем уступают испанцы? Это тоже хорошая сборная, отлично владеет мячом и атакует. Но завершения в атаке не хватает, хотя испанцы разыгрались, в последних играх стали забивать. Ставлю на счет 2:1 в пользу Италии», — прокомментировал Владимир Демченко.

Во втором полуфинале встретятся 7 июля Англия и Дания.

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