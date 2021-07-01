ЕВРО-2020. Черчесова решили временно оставить во главе сборной России

30 июня состоялось заседание Технического комитета РФС, на котором могла решиться судьба главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова. Но не решилась, вердикт отложен еще на неделю.

Как сообщает сайт РФС, в заседании участие члены комитета, сам Станислав Черчесов, тренер по физической подготовке Владимир Паников, руководитель комплексной научной группы Евгений Калинин, главный врач сборной Эдуард Безуглов, наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Главной темой заседания стали итоги неудовлетворительные итоги выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу (последнее место в группе и досрочный вылет). Перед членами техкомитета с докладом выступил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

По итогам заседания технический комитет признал результат выступления сборной России неудовлетворительным, пишет «Спорт-Экспресс».

Член технического комитета РФС Михаил Гершкович подвел итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России.

«Мы выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном цикле чемпионата мира. Будущее тренера будет решать исполком РФС», — сказал Гершкович.

Еще один тренер и член комитета Гаджи Гаджиев сказал, что вопрос увольнения Черчесова не обсуждался. «Обсуждалась тема, что нужно лучше готовить игроков. Мы в этом отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучших игроков — только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше», — отметил Гаджиев.

Станислав Черчесов. Фото предоставлено PRNEWS. IO

Еще один авторитетный тренер Борис Игнатьев также высказался в поддержку Черчесова.

«Он сам назвал свою работу неудовлетворительной. Это были его слова. Он вспомнил, как всё было в 2018 году на чемпионате мира, сравнил с тем, что было сейчас. Станислав Саламович детализировал подготовку. Задача присутствующих была найти возможные ошибки и предложить альтернативу. Тренер рассказал, как команда готовилась и почему имели место те недоработки, которые мы видели во многих матчах. Черчесов в открытой форме, доступно, понятно, не прячась, говорил обо всём», — рассказал Игнатьев.

В итоге заседание технического комитета судьбу Черчесова не решило. Она определится на заседании исполкома РФС, которое состоится на следующей неделе.

Владислав Немцев