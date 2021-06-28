ЕВРО-2020. Главный тренер «Динамо-Барнаул» уверен, что Франция легко пройдет Швейцарию

Действующий чемпион мира по футболу — сборная Франции — сыграет на ЕВРО-2020 со Швейцарией в 1/8 финала. Матч пройдет в Бухаресте 28 июня, игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Перспективы соперничества двух сборных оценивает футбольный эксперт Александр Суровцев, главный тренер ФК «Динамо Барнаул».

Конечно, фаворитом этого матча являются французы. У них более богатая история, больше опыта побед, поэтому думаю, что дальше пройдет Франция. Хотя это игры плей-офф, и каждая команда в меру амбициозна. Швейцария далеко не лидер в нынешнем футболе. Это крепкая сборная, которая может преподнести сюрприз. Но скорее всего, сюрпризов в этом матче не будет. Я считаю, что матч закончится со счетом 2:1. Франция победит", — прогнозирует Александр Суровцев.

Напомним: на групповом этапе Франция вышла из своей группы с первого места, набрав 5 очков. Швейцария же вышла из группы с третьего места, набрав 4 очка и разделив вторую строчку с Уэльсом. Разница мячей у Уэльса оказалась лучше, поэтому Швейцария заняла лишь третье место и нарвалась при жеребьевке на Францию. Впрочем, сборная Уэльса уже вылетела с ЕВРО-2020, крупно проиграв датчанам — 0:4.

Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с победителем пары Хорватия — Испания.

Владислав Немцев