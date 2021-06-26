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Спорт

ЕВРО-2020. Итальянцы легко пройдут сборную Австрии, по мнению барнаульского тренера

Многократные чемпионы мира и Европы по футболу, сборная Италии в матче 1/8 финала принимает дебютантами плей-офф командой Австрии. Матч пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 26 июня, игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Север Италии.
Север Италии.
Altapress.ru

Исход футбольного противостояния комментирует Сергей Миргород, тренер ФК «Динамо Барнаул».

«Фавориты в этом матче, на мой взгляд, итальянцы, но у Австрии тоже весьма хорошая команда. У них, в принципе, все игроки выступают в основном в немецкой Бундеслиге. Но итальянцы все равно фавориты, потому что у них сейчас неплохая игра, неплохая команда, и последние результаты говорят о том, что сборная Италии не проигрывает уже 30 официальных матчей подряд — это рекорд! Австрийцы тоже оставили неплохое впечатление на ЕВРО-2020, но все-таки я считаю, что сборная Италии в этом поединке должна одержать победу. Думаю, что австрийцы не забьют, игра завершится со счетом 2:0 в пользу сборной Италии», — говорит эксперт.

На групповой стадии итальянцы сыграли блестяще, вышли с первого места, набрали 9 очков из 9 возможных, не пропустив при этом ни одного гола. Австрийцы же, в свою очередь, вышли из группы со второго места и набрали 6 очков. Команда Нидерландов выиграла эту группу.

Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с победителем пары Бельгия — Португалия.

Владислав Немцев.

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