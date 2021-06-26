ЕВРО-2020. Итальянцы легко пройдут сборную Австрии, по мнению барнаульского тренера

Исход футбольного противостояния комментирует Сергей Миргород, тренер ФК «Динамо Барнаул».

«Фавориты в этом матче, на мой взгляд, итальянцы, но у Австрии тоже весьма хорошая команда. У них, в принципе, все игроки выступают в основном в немецкой Бундеслиге. Но итальянцы все равно фавориты, потому что у них сейчас неплохая игра, неплохая команда, и последние результаты говорят о том, что сборная Италии не проигрывает уже 30 официальных матчей подряд — это рекорд! Австрийцы тоже оставили неплохое впечатление на ЕВРО-2020, но все-таки я считаю, что сборная Италии в этом поединке должна одержать победу. Думаю, что австрийцы не забьют, игра завершится со счетом 2:0 в пользу сборной Италии», — говорит эксперт.