ЕВРО-2020. Россия не относится к числу фаворитов, букмекеры предлагают ставить на Францию или Англию

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. В матче открытия на олимпийском стадионе в Риме сойдутся Италия и Турция. Altapress.ru изучил предложения букмекерских контор и понял, на кого можно ставить без риска, а на кого — с фантастическим шансом на успех.

Итак, каковы же шансы сборной России? Конечно команда Станислава Черчесова не является фаворитом в глазах букмекеров, но и к аутсайдерам ее нельзя отнести. Россия — твердый середняк. Поэтому у букмекеров она котируется в среднем на 12-м месте из 24 сборных. Конечно, ставки на итоговую победу россиян принимаются, коэффициент 76 к 1.

Фаворитом турнира букмекеры считают действующих чемпионов мира французов. На их победу можно поставить с коэффициентом 5.5. Но у французов тяжелая группа — им встречаться с Германией, Португалией и Венгрией.

На втором месте идет сборная Англии, на них котировка на победу принимается с коэффициентом 6. Англичане на предварительном раунде встречаются с Хорватией, Шотландией и Украиной.

Далее следует сборная Бельгии, попавшая с Россией в одну группу на предварительном этапе. Матч Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Коэффициент для бельгийцев — 7.

Следом идет чемпион мира 2014 года сборная Германии, на них можно будет поставить с коэффициентом 9. Такой же коэффициент букмекеры предлагают и на победу сборной Испании.

Одинаковые шансы имеют на победу имеют Италия и Португалия — коэффициент 10.

Аутсайдерами турнира букмекеры считают сборные Финляндии, на которую предоставляется коэффициент 501 (!), и Северной Македонии на ее победу можно поставить с коэффициентом 675.

Владислав Немцев.