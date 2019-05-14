5 главных фактов о гала-матче, бросках Путина и алтайских хоккеистах в Сочи

10 мая в гала-матче VIII всероссийского фестиваля «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) впервые участвовало сразу два человека от Алтайского края — директор компании «Бочкари» Вадим Смагин и житель Белокурихи, а по совместительству руководитель лиги в регионе, Валерий Кайгородов. За день до этого они не знали, попадут ли в «Сборную НХЛ». Как происходил отбор в команду, стал ли Путин лучше играть в хоккей и о чем после матча поговорил с президентом Вадим Смагин, читайте в материале altapress.ru.

Владимир Путин и Вадим Смагин после гала-матча в Сочи

1. Как алтайские хоккеисты сыграли в гала-матче?

Валерий Кайгородов и Вадим Смагин участвовали в гала-матчах с Владимиром Путиным по два раза. В 2017 году на позиции вратаря «Сборной НХЛ» дебютировал Кайгородов. Через год на сочинский лед самого зрелищного матча «Ночной хоккейной лиги» вышел Смагин.

В нынешнем году в команде играли оба. Оказалось, что попадание двух любителей хоккея из одного региона в Сборную НХЛ" это большая редкость.

По словам Валерия Кайгородова, еще за день до самого матча итоговый состав не был известен. На включение в «Сборную НХЛ» претендовали 60−70 хоккеистов. Каждого, кто потенциально мог выйти на лед с Путиным, проверяли спецслужбы.

В роли главного тренера команды выступал гендиректор лиги Игорь Бахмутов.

«Нелегкая это работа: наша задача была включить в состав на игру 25 человек. Мы их условно разделили на две команды, и они по периодам все на льду появились. А ведь ещё в этом цейтноте нужно было постараться что-то подсказать, дать дельный совет. Даже приходилась прикрикивать иногда. Кстати, хочу сказать, что ребята подошли к игре с невероятной ответственностью: разминались, растирались, строили какие-то схемы в своих пятерках», — рассказал он после гала-матча пресс-службе «НХЛ».

Валерий Кайгородов отыграл 10 минут первого периода, пропустив за это время три шайбы, две из которых забросил Владимир Путин. Наш вратарь уверяет: никаких поддавков на льду не было.

Валерий Кайгородов,

хоккейный вратарь из Белокурихи:

До броска президента Буре и Фетисов столько всего сделают, что у любого вратаря голова закружится. Я за 10 минут был насквозь мокрый.

Вадим Смагин и Владимир Путин. Ночная хоккейная лига-2018. Фото из архива Вадима Смагина

Вадим Смагин на позиции защитника провел на льду весь первый период. С ним в «пятерке» были региональные представители движения НХЛ из Калиниграда, Курска, Омска и Москвы.

2. Надо ли платить за участие в гала-матче?

Как рассказал Вадим Смагин, за участие в гала-матче организаторы плату не берут. Однако обязательным условием для попадание в «Сборную НХЛ» является вклад в развитие лиги в своем регионе.

Для того чтобы оценить уровень любительского чемпионата в разных уголках страны, руководство лиги выезжает на места. Не единожды бывали они и на Алтае.

Всего же в движении «хоккеистов-ночников» в нынешнем сезоне участвовало более 900 команд со всей России.

3. Стал ли Путин лучше играть в хоккей?

По мнению Валерия Кайгородова, уровень хоккейной подготовки у Владимира Путина действительно вырос: президент стал лучше кататься на коньках, отработал броски.

Кстати, парочку опасных бросков от лидера государства вратарь из Белокурихи все-таки отразил. По мнению Кайгородава, мощным щелчком от синей линии обладает и министр обороны Сергей Шойгу.

Гала-матч «НЛХ». 10 мая 2019 года nhliga.org/

Технику бросков Путина отметил и Вадим Смагин, игравший против него на позиции защитника.

4. О чем после матча говорили Путин и Смагин?

Сразу после окончания гала-матча, который завершился со счетом 14:7 в пользу «Легенд хоккея», президент начал раздавать автографы и фотографироваться с хоккеистами.

Расписался он и на майке Вадима Смагина. Подписанная Путиным форма пополнит музей села Бочкари.

Кстати, во время автограф-сессии директор «Бочкарей» пригласил главу государства на Алтай. По словам Вадима Смагина, приглашение Путин воспринял позитивно, заулыбался и сказал: «Хорошо».

Владимир Путин и Вадим Смагин после гала-матча в Сочи altapress.ru

5. Как выступают в Сочи алтайские команды?

В нынешнем году «Бочкари» выставили на фестивале «Ночной хоккейной лиги» в Сочи две команды. Возрастная, в которой собрались спортсмены старше 40 лет, играла в «Кубке большого шлема».

Это альтернативный турнир для команд, которые в свое время уже становились победителями основной «Лиги чемпионов» или включили в свой состав профессиональных игроков.

В «Кубке большого шлема» «Бочкари» заняли четвертое место, что само по себе стало сенсацией.

В «Лиге Чемпионов» от Алтайского края выступает барнаульский «Полимер», который, скорее всего, окажется в середине турнирной таблицы.

Молодые хоккеисты «Бочкарей» и «Энергетического Альянса Сибири» играют в «Лиге надежды 18+" и «Лиге Мечты +18». Для них турнир завершится 17 мая.