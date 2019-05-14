5 главных фактов о гала-матче, бросках Путина и алтайских хоккеистах в Сочи

1. Как алтайские хоккеисты сыграли в гала-матче?
Валерий Кайгородов и Вадим Смагин участвовали в гала-матчах с Владимиром Путиным по два раза. В 2017 году на позиции вратаря «Сборной НХЛ» дебютировал Кайгородов. Через год на сочинский лед самого зрелищного матча «Ночной хоккейной лиги» вышел Смагин.
В нынешнем году в команде играли оба. Оказалось, что попадание двух любителей хоккея из одного региона в Сборную НХЛ" это большая редкость.
По словам Валерия Кайгородова, еще за день до самого матча итоговый состав не был известен. На включение в «Сборную НХЛ» претендовали 60−70 хоккеистов. Каждого, кто потенциально мог выйти на лед с Путиным, проверяли спецслужбы.
В роли главного тренера команды выступал гендиректор лиги Игорь Бахмутов.
«Нелегкая это работа: наша задача была включить в состав на игру 25 человек. Мы их условно разделили на две команды, и они по периодам все на льду появились. А ведь ещё в этом цейтноте нужно было постараться что-то подсказать, дать дельный совет. Даже приходилась прикрикивать иногда. Кстати, хочу сказать, что ребята подошли к игре с невероятной ответственностью: разминались, растирались, строили какие-то схемы в своих пятерках», — рассказал он после гала-матча пресс-службе «НХЛ».
Валерий Кайгородов отыграл 10 минут первого периода, пропустив за это время три шайбы, две из которых забросил Владимир Путин. Наш вратарь уверяет: никаких поддавков на льду не было.
Валерий Кайгородов,
хоккейный вратарь из Белокурихи:
До броска президента Буре и Фетисов столько всего сделают, что у любого вратаря голова закружится. Я за 10 минут был насквозь мокрый.
Вадим Смагин на позиции защитника провел на льду весь первый период. С ним в «пятерке» были региональные представители движения НХЛ из Калиниграда, Курска, Омска и Москвы.
2. Надо ли платить за участие в гала-матче?
Как рассказал Вадим Смагин, за участие в гала-матче организаторы плату не берут. Однако обязательным условием для попадание в «Сборную НХЛ» является вклад в развитие лиги в своем регионе.
Для того чтобы оценить уровень любительского чемпионата в разных уголках страны, руководство лиги выезжает на места. Не единожды бывали они и на Алтае.
Всего же в движении «хоккеистов-ночников» в нынешнем сезоне участвовало более 900 команд со всей России.
3. Стал ли Путин лучше играть в хоккей?
По мнению Валерия Кайгородова, уровень хоккейной подготовки у Владимира Путина действительно вырос: президент стал лучше кататься на коньках, отработал броски.
Кстати, парочку опасных бросков от лидера государства вратарь из Белокурихи все-таки отразил. По мнению Кайгородава, мощным щелчком от синей линии обладает и министр обороны Сергей Шойгу.
Технику бросков Путина отметил и Вадим Смагин, игравший против него на позиции защитника.
4. О чем после матча говорили Путин и Смагин?
Сразу после окончания гала-матча, который завершился со счетом 14:7 в пользу «Легенд хоккея», президент начал раздавать автографы и фотографироваться с хоккеистами.
Расписался он и на майке Вадима Смагина. Подписанная Путиным форма пополнит музей села Бочкари.
Кстати, во время автограф-сессии директор «Бочкарей» пригласил главу государства на Алтай. По словам Вадима Смагина, приглашение Путин воспринял позитивно, заулыбался и сказал: «Хорошо».
5. Как выступают в Сочи алтайские команды?
В нынешнем году «Бочкари» выставили на фестивале «Ночной хоккейной лиги» в Сочи две команды. Возрастная, в которой собрались спортсмены старше 40 лет, играла в «Кубке большого шлема».
Это альтернативный турнир для команд, которые в свое время уже становились победителями основной «Лиги чемпионов» или включили в свой состав профессиональных игроков.
В «Кубке большого шлема» «Бочкари» заняли четвертое место, что само по себе стало сенсацией.
В «Лиге Чемпионов» от Алтайского края выступает барнаульский «Полимер», который, скорее всего, окажется в середине турнирной таблицы.
Молодые хоккеисты «Бочкарей» и «Энергетического Альянса Сибири» играют в «Лиге надежды 18+" и «Лиге Мечты +18». Для них турнир завершится 17 мая.