5 фактов о престижных российских соревнованиях, которые вместо Геленджика пройдут в алтайской глубинке

Факт № 1. Статус и престижность
Чемпионат России по триатлону в этом году проводят в необычном формате. Теперь эта целая суперсерия, включающая шесть локаций — Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Курчатов и маленькое село Алтайское.
Последнего могло и не быть — за право принимать Чемпионат нашему региону пришлось конкурировать с раскрученным и мегапопулярным Краснодарским краем, который хотел провести еще один этап у себя в Геленджике. Не вышло.
Чемпионат России — это главные старты для элиты. Они — члены национальной сборной, те, кто отстаивает престиж страны на крупных международных соревнованиях. На Алтае их будет около 30 человек.
Приедет Мария Гостева — неоднократный победитель различных стартов в формате Ironman, участница чемпионат мира в категории Pro.
Будет Андрей Брюханков — бронзовый призер чемпионата России по элитному акватлону и бронзовый призер чемпионата России по триатлону.
Ожидают и Дмитрия Полянского — участника прошедших в Токио Олимпийских игр. Для братьев Полянских главные старты четырехлетий сложились неудачно. Младший Игорь попался на допинге, старшего Дмитрия в общем зачете стал лишь 71-м. Сейчас по подозрениям от международных стартов его тоже отстранили, но окончательного решения нет, и на Алтай он все же едет.
Среднюю триатлонную дистанцию или, как ее еще называют, «полужелезную» (1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21,1 км бег) профессионалы могут преодолеть за четыре часа.
По словам Дениса Маховского, председателя краевой федерации триатлона, если позволит погода, и на велоэтапе спортсменам не будет мешать сильный ветер, Чемпионат России на Алтае может ознаменоваться рекордами. По крайней мере, все к этому располагает.
Факт № 2. Масштабность
Чемпионат России одними профессионалами не ограничивается. Главная задача федерации триатлона страны — объединить на одной площадке элиту и любителей, которых становится все больше.
Помимо профессионалов на Алтае ждут порядка 300 человек, для которых спорт это скорее приятное хобби.
География любителей обширна — гости будут со всей Сибири, едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Мурманска. Есть и иностранцы — француз и мексиканец — те, кто на время пандемии задержался в России. Ожидаются любители триатлона из Белоруссии и Монголии.
В этот раз приедет на Алтай Борис Кириллов — самый возрастной триатлет России. Ему уже 86 лет.
Борис Кириллов — многократный победитель в своей категории Чемпионатов Европы и мира, победитель Олимпийских игр среди любителей в Новой Зеландии.
Помимо триатлона Борис много занимается лыжами и также выступает на российских и мировых стартах. Из последних наград — серебряная и бронзовая медали на зимних Олимпийских играх мастеров спорта в Инсбруке в 2020 году.
Приехать в Алтайский край он планировал уже давно. Финал Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне в 2020 году несколько раз переносился. Спортсмену приходилось каждый раз разбирать чемоданы.
Когда же стало понятно, что старт все-таки состоится, в Москве, где живет триатлет, пенсионерам запретили выходить из дома. Опять не повезло. На этот раз добраться до Алтая Борису Кириллову все-таки удастся.
В первые два дня любителей ожидают заплыв на милю (1,8 км), триатлонный спринт (0,75 км плавание — 20 км велосипед — 5 км бег). Будут также специальные забеги для детей и женщин.
А 29 августа — главный старт на среднюю дистанцию.
Факт № 3 Коронавирусные ограничения
Массового старта у триатлетов не будет. Отдельно выйдут на дистанцию мужчины-профессионалы, отдельно — женщины. Любителей разделят на группы по 50 человек — таковы новые правила спорта эпохи пандемии. Ничего не поделаешь.
Из-за коронавирусных ограничений организаторам пришлось изменить формат Экспо — выставка пройдет не в большом шатре, как обычно, а будет разбита на отдельные локации. Все это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей.
Всем спортсменам организаторы порекомендовали пройти вакцинацию.
Что же касается зрителей, то, увы, для них отдельные зоны не предусмотрены. Мало того, будет ограничено число так называемых саппортов — помощников спортсменов на дистанции. Теперь один триатлет — один помощник.
Факт № 4 Подходящая локация
«Бирюзовая Катунь» принимает триатлонные старты с 2017 года — срок немаленький. Для подобных соревнований туристическая зона подходит как нельзя лучше — есть спокойное гладкое озеро с прогнозируемой температурой воды.
Это действительно важно, потому что именно из-за холодной воды и высоких волн порядка 10% триатлонных соревнований либо сокращаются до формата дуатлона (только велосипед и бег), либо вообще отменяются.
Есть на «Бирюзовой Катуни» беговая трасса с незначительным набором высоты — в этом году ее протяженность составит 7 км. Велоэтап пройдет по территории турзоны и захватит часть автомобильной дороги, которую на время перекроют.
Факт № 5 Солидные призовые
Триатлонные любительские соревнования — это история не о деньгах. Затраты у спортсменов высокие — один только велосипед может стоить от 300 тыс. рублей и выше. Возврат инвестиций нулевой.
Другое дело профессионалы. Чтобы повысить интерес к триатлонной суперсерии, в этом году федерация этого вида спорта учредила призовой фонд. На Алтае спортсмены поборются не только за звания чемпионов, но и за 300 тыс. рублей.
А что будет дальше
Уже в сентябре триатлонное движение вернется в Барнаул. Здесь в сосновом бору, около базы «Локомотив», пройдет Кубок России по кросс-дуатлону. Это новая перспективная дисциплина, которая интересна спортсменам других циклических видов.
В ноябре-декабре триатлон перебазируется в Тягун, где планируется совместить открытие лыжного сезона и триатлонные старты. Есть вероятность, что это место сможет в 2023 году принять Чемпионат России по зимнему триатлону.