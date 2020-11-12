5 фактов о провальном выезде «Динамо-Алтай», пандемии в хоккее и болельщиках-антимасочниках

11 ноября хоккейная команда «Динамо-Алтай» провела свой первый домашний матч в новом сезоне с «Юниором» из Кургана. Состояться эта встреча должна была еще месяц назад, но помешали обстоятельства. За прошедшее время клуб пережил вспышку коронавируса, тяжелое возвращение в строй и горестный выезд в Чебоксары, который запомнится надолго. Altapress.ru собрал пять самых запоминающихся фактов об алтайском хоккее последних дней.

Факт № 1. Первый перенесенный матч

Свой первый домашний матч в новом сезоне команда должна была провести еще в начале октября. Но буквально за несколько дней до назначенной даты в алтайский клуб обратились курганцы, сообщив, что в Барнаул приехать не смогут. Почти весь состав оказался на карантине.

Буквально через день та же участь постигла и наших хоккеистов. Тесты на коронавиврус показали положительный результат у 14 игроков и членов тренерского штаба. Позже болезнь была выявлена еще у нескольких игроков.

Всего за полтора месяца переболели больше двух третей командного состава. Сейчас недомогает директор ХК «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин, но точный диагноз у него еще не подтвержден.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Коварный вирус прошелся по хоккеистам не сильно. Тяжелее всего пришлось начальнику команды Роману Романову, переболевшему пневмонией.

Сами спортсмены — люди выносливые. Почти у всех COVID-19 был в легкой форме, без соплей, кашля и высокой температуры. Но последствия даже такого бессимптомного течения болезни стали понятны уже позже.

Выезд в Красноярск, где динамовцы выиграли три из четырех матчей, дался легко. А вот в Чебоксарах наших серьезно потрепали.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Факт № 2. Самый провальный тур Динамо

За весь прошлый сезон алтайские хоккеисты не проигрывали сразу все матчи тура. Были сложные игры, надо признать, но чтоб совсем без шансов — ни разу.

Поездка в Чебоксары — теперь черное пятно в истории «Динамо-Алтай». Первые три игры закончили со счетом 4:2, 4:1, 4:1 в пользу хозяев. В последней тренерский штаб пошел ва-банк и серьезно перетряхнул игровые пятерки, постаравшись освежить игру.

И вроде бы, даже начало получаться, но до долгожданной победы на выезде наши хоккеисты так и не дотянули. Проиграли в одну шайбу.

В послематчевом интервью главный тренер алтайской команды сказал, что по самоотдаче к игрокам претензий не имеет.

Александр Усачев , «Динамо-Алтай» vk.com/arena_dinamo

«Что касается сегодняшней игры (последняя игра тура 4 ноября, — прим. ред), то она получилась очень хорошей. Назовем ее даже кубковой. Претензий по самоотдаче к ребятам нет. Игроки бились и старались. Но, как говорится, обстоятельства выше нас. Приходится задействовать ребят, которые по два месяца не катались. И поэтому такой, я считаю, закономерный результат. Тяжело, тяжело ребятам», — объяснил Усачев.

Надо сказать, что игровая статистика, как не странно, оказалась на стороне «Динамо». Например, наши хоккеисты вдвое превзошли соперников по количеству бросков, но в створ ворот из них попадало от силы 35%. Все остальные шайбы, как говорят спортсмены, летели по воробьям.

Результативность атак — это то, что серьезно начала отрабатывать команда по итогам тяжелых игр с Чебоксарами. Да и физическими кондициями пришлось заниматься вновь.

Коварный коронавирус, перенесенный даже в легкой форме, по-сути, обнулил все, что было наработано за период подготовки к сезону. И в тренерском штабе это прекрасно понимают, не снимая с себя главной задачи — первое место в регулярном первенстве и кубок по итогам плей-офф.

Факт № 3. Новые ограничения по зрителям

Ситуация с допуском зрителей на спортивные трибуны в крае переменчива, как погода в горах. Если бы команда сыграла свой первый домашний матч в начале октябре, еще был шанс, что в «Титов-Арену» пустят хотя бы половину зрителей — это около 2,2 тыс человек.

Произойди это две недели назад, скорее всего, игры прошли бы в пустом Дворце.

Сейчас разрешенная заполняемость объекта составляет 25%. Всю прошлую неделю в «Титов-Арене» шла подготовка к приему гостей — наносилась разметка, записывались предупредительные аудиоролики.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин «Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Ограничения как и везде — входная термометрия, социальная дистанция, обязательное ношение масок. По последнему пункту все особо строго. Руководство клуба сразу предупредило, что охране предписано очень пристально следить за зрителями. Тех, кто без маски, тут же предупреждать.

Кто не понимает по хорошему — выводить из здания с помощью полиции. Коронавирусных истерик, которые буквально захлестнули общественный транспорт в Барнауле, на хоккее никто терпеть не собирается.

Более того, по словам Руслана Чайкина, если будут неприятные инциденты, вход для всех зрителей на домашние игры любимой команды придется закрыть.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Учитывая, что ситуация с коронавирусом в крае серьезная, ждать каких-то послаблений вообще не стоит.

У самих игроков тоже все строго. Чистой зоной, куда просто так не пройти, теперь является лед. На него хоккеисты противоборствующих команд выходят, вообще не пересекаясь. Благо, расположение раздевалок в подтрибунном помещении «Титов-Арены» это позволяет.

На льду в период пандемии посторонним ни ногой: запрещено все — символическое вбрасывание шайбы, какие-то награждения, выход маскота. Даже фигуристки, которые раньше накручивали пируэты в перерывах между периодами, теперь не могут это делать.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

В сложную коронавирусную эпоху даже все под запретом. Остается только терпеть.

Факт № 4. Преимущества домашнего льда

Надо признать, что команды «Динамо», что хоккейные, что футбольные, дома всегда выступают лучше. Так уж у нас повелось: в гостях всякое может случиться, но на родном стадионе осечки быть не может.

Также произошло и 11 ноября в «Титов-Арене». С первых секунд алтайские хоккеисты словно заряженные ринулись в бой. И результат не заставил себя ждать: третья минута после стартового свистка, и вот он первый гол в исполнении Дениса Лудцева.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Гости явно оторопели и буквально за 15 секунд, пока отходили от шока, пропустили еще одну шайбу. На этот раз отличился Сергей Рябухин. До конца периода динамовцы огорчили соперников еще раз, доведя счет до комфортного для себя 3:0.

Второй период был уже поспокойнее. Надо признать, что шансов у хозяев было больше, но то ли преимущество в счете сделало их чуть расслабленными, то ли пресловутая реализация моментов опять подкачала, но увеличить разрыв больше не удалось.

Видимо, для этого динамовцам нужно было передохнуть и выйти на третий период, в котором они вновь были неудержимы. Две шайбы в ворота «Юниора», казалось бы, сделали результат понятным.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

На последних минутах матча в большинстве гости из Кургана гол престижа все-таки забили, но итогового расклада это не поменяло.

Преимущество «Динамо-Алтай» на своем льду остается неоспоримым.

Факт № 5. Два тура в родных стенах

Последний месяц осени может стать самым хоккейным в этом сезоне. С «Юниором» из Кургана динамовцы проведут еще три домашних игры: завтра, 12 ноября, затем на выходных — 14 и 15 ноября.

А уже через неделю наша команда дома должна принимать грозного соперника из Набережных Челнов, по крайней мере так прописано в календаре.

Однако хоккеистов из Татарстана тоже постиг коронавирус. На тренировочный лед они вышли буквально на днях, и никто пока толком не представляет в каком они состоянии. Окончательные решение по играм «Динамо-Алтай» — «Челны» будет принято в ближайшее время.

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

В турнирной таблице первенства ВХЛ пока полная неразбериха. По понятным причинам, команды отыграли разное количество матчей и имеют большой разрыв по очкам.

«Динамо-Алтай» с 13 играми расположилось на втором месте.