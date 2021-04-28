Фан-зоны для просмотра Евро-2020 организуют в городах России

23 апреля УЕФА официально сделал объявление о том, что в Санкт-Петербург перенесут ещё три матча группового этапа состязаний.

Алексей Сорокин рассказал об организации в Северной столице двух фан-зон и парка футбола на Дворцовой площади. При этом в оргкомитете ещё не приняли окончательного решения о вместимости зон. На данный момент речь идёт о пятидесятипроцентной заполняемости, однако к лету ситуация может измениться в лучшую сторону.

Сорокин также сообщил, что ещё 19 городов России уведомили оргкомитет о создании в них «зон публичного просмотра». Такой термин используется в связи с тем, что официальные фан-зон будут открыты только в Санкт-Петербурге.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в 11 городах мира с 11 июня по 11 июля 2021 года. В нашей стране планируется проведение семи игр, в числе которых матчи сборной России с Финляндией и Бельгией.