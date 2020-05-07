Федерация бокса намерена во что бы то ни стало устроить бой между Тайсоном и Емельяненко

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона с Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым может состояться в конце 2020 года. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, пишет RT.

Кремлев казал, что в России есть много площадок для зрелищ подобного рода. Это не только Москва, но и, например, Екатеринбург. К концу года, если стороны быстро договорятся, то россияне смогут увидеть этот пединок.

«Считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем все возможное, чтобы бой состоялся», — заявил Кремлев.

53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг и провести ряд благотворительных поединков длиной в три-четыре раунда.