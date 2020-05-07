Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Федерация бокса намерена во что бы то ни стало устроить бой между Тайсоном и Емельяненко

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона с Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым может состояться в конце 2020 года. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, пишет RT.

Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
emelyanenko.com

Кремлев казал, что в России есть много площадок для зрелищ подобного рода. Это не только Москва, но и, например, Екатеринбург. К концу года, если стороны быстро договорятся, то россияне смогут увидеть этот пединок.

«Считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем все возможное, чтобы бой состоялся», — заявил Кремлев.

53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг и провести ряд благотворительных поединков длиной в три-четыре раунда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость