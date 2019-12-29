Федор Емельяненко отправил в нокаут американца, который думал о нем во время секса

Легендарный российский боец без правил Федор Емельяненко 29 декабря в Токио в первом же раунде отправил в нокаут американца Куинтона Джексона.

Примерно через полторы минуты после начала боя американец пропустил сокрушительный удар 43-летнего Емельяненко. Судьи зафиксировали нокаут.

Изначально предполагалось, что бой будет проходить в три раунда, каждый продолжительностью по пять минут. Но все закончилось очень быстро.

По всей вероятности, Куинтон Джексон сильно разозлил российского спортсмена, который уже заканчивает свою карьеру. Во время предматчевой пресс-конференции Джексон заявил, что думает о Емельяненко, когда занимается сексом. Его слова были растиражированы всеми ведущими спортивными СМИ в мире.

За свою карьеру Федор Емельяненко одержал 39 побед при шести поражениях. Американец проиграл в 14 раз, он имеет в послужном списке 37 побед.