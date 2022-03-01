ФИФА и УЕФА «забанили» российский футбол

Вслед за первоначальными решениями, которые предусматривали принятие дополнительных мер, структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Сборная России пропустит стыковые матчи отборочного турнира на чемпионат мира, соответственно, не сыграет на самом мундиале.
Также команда не выступит в Лиге наций.
От введенных санкций пострадала и женская команда — матч квалификации чемпионата мира, который должен был пройти 7 апреля, не состоится.