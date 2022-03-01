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Спорт

ФИФА и УЕФА «забанили» российский футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой, пишет Газета.Ru.

Спорт. Футбол.
Спорт. Футбол.
СС0

Вслед за первоначальными решениями, которые предусматривали принятие дополнительных мер, структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России пропустит стыковые матчи отборочного турнира на чемпионат мира, соответственно, не сыграет на самом мундиале.

Также команда не выступит в Лиге наций.

От введенных санкций пострадала и женская команда — матч квалификации чемпионата мира, который должен был пройти 7 апреля, не состоится.

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