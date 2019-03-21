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Спорт

Фигуристка Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда в слезах

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда после прокатов в слезах — спортсменку процитировали на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Дмитрий Медведев и серебряная медалистка Игр-2018 Евгения Медведева.
Дмитрий Медведев и серебряная медалистка Игр-2018 Евгения Медведева.
government.ru

Евгения сказала, что скучала по позитивным эмоциям, пишет Lenta.ru.

«С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это тоже поднадоело. Да, выходила сегодня преодолевать себя, свои страхи. Я работаю над собой, мой мозг поменялся, стараюсь быть позитивной», — поделилась спортсменка.

Короткая программа прошла 20 марта, ее выиграла россиянка Алина Загитова. Медведева отстала от нее на 7,85 балла и занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). .

Фигуристка после выступления порадовалась тому, что откатала программу эмоционально и чисто, сказала, что чувствует себя счастливым человеком, пишет mail.ru.

Произвольную программу женщины покажут 22 марта. Сам турнир завершится 24 марта.

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