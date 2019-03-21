Фигуристка Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда в слезах

Евгения сказала, что скучала по позитивным эмоциям, пишет Lenta.ru.

«С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это тоже поднадоело. Да, выходила сегодня преодолевать себя, свои страхи. Я работаю над собой, мой мозг поменялся, стараюсь быть позитивной», — поделилась спортсменка.