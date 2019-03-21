Фигуристка Медведева заявила, что ей надоело уходить со льда в слезах

Евгения сказала, что скучала по позитивным эмоциям, пишет Lenta.ru.
«С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это тоже поднадоело. Да, выходила сегодня преодолевать себя, свои страхи. Я работаю над собой, мой мозг поменялся, стараюсь быть позитивной», — поделилась спортсменка.
Короткая программа прошла 20 марта, ее выиграла россиянка Алина Загитова. Медведева отстала от нее на 7,85 балла и занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). .
Фигуристка после выступления порадовалась тому, что откатала программу эмоционально и чисто, сказала, что чувствует себя счастливым человеком, пишет mail.ru.
Произвольную программу женщины покажут 22 марта. Сам турнир завершится 24 марта.