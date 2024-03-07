Фигуристку Камиллу Валиеву исключили из сборной России

Отмечается, что Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды.
Напомним, что 29 января текущего года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава сборной России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды.
Напомним, что 29 января текущего года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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