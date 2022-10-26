Финансирование спортивных строек в Алтайском крае сократится в шесть раз

В 2023 году Алтайский край получит меньше средств на финансирование спортивных строек. Об этом 25 октября рассказал исполняющий обязанности руководителя профильного министерства Максим Рябцев. Сокращение ожидается довольно существенное.

По словам чиновника, в 2022 году из федерального бюджета на строительство спортивных объектов Алтайский край получил 321 млн рублей. В 2023 году эта сумма составит 51 млн рублей.

Произойдет сокращение на местном уровне. Так, в будущем году на развитие физической культуры и спорта заложено 1,28 млрд рублей, это на 213,4 млн меньше, чем было годом ранее.

Больше всего из краевого бюджета не дополучит массовый спорт, финансирование этого направления сократят на 194 млн рублей. Спорт высших достижений потеряет в деньгах почти 25 млн рублей.

При этом Максим Рябцев утверждает: некоторые направления, напротив, будут поддержаны больше. Среди них он назвал повышение заработной платы и социальных выплат тренерам, финансирование спортивных школ.

Спортивный зал. Школа. Анна Зайкова

Какие идут стройки

Напомним, в настоящий момент в Барнауле ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. По одному из них, на улице Антона Петрова, есть серьезные вопросы — сроки сдачи объекта сдвигаются.

Другой ФОК, на улице Сиреневая, по словам Максима Рябцева, готов на 75%. Аналогичный уровень готовности и у ледового дворца в городе Бийске.